大陸 大陸焦點 特派現場

習川通話！　川普：中國當年為二戰勝利發揮了重要作用

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普10月30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤不到一個月，再度通話。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話。根據中國官媒新華社報導，雙方談到台灣議題時，習近平向川普闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，而川普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

根據新華社報導內容，中國國家主席習近平與美國總統川普通電話。習近平指出，「上個月我們在韓國釜山成功舉行會晤，達成許多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞正面訊號。」釜山會晤以來，中美關係整體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。

習近平指出，雙方要維持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩對抗法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

川普表示，習近平主席是偉大的領導人。「我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全同意您對兩國關係的看法。」雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

兩國元首也談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

11/22 全台詐欺最新數據

關鍵字：

習近平川普

