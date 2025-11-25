　
中文刷滿！川普Threads新貼文突爆量　留言竟都是台灣人

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普Threads新貼文湧入海量留言，留言大部分都是台灣網友留的。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近來在社群平台的動態再次引發討論。自從他的X（原名Twitter）主帳號遭永久停權後，大多改以自創平台Truth Social對外發聲。不過近日有眼尖網友發現，原來川普也有Threads帳號，特別的是，最新一篇貼文留言區清一色幾乎都是台灣使用者，引起熱議。

根據數據網站SimilarWeb分析，Meta旗下Threads的全球日活躍使用量已突破1.3億次，並超越X。其中台灣流量占比高達 21.83%，在全球排名第一。

川普日前在Threads張貼一張穿著厚大衣的照片，並附上一個「凍僵表情符號」，貼文瞬間引發大量湧入，短時間累積超過5.1萬個讚與4600多則留言，而留言區一面倒都是台灣人「簽到」。

▲▼川普Threads新動態留言區一面倒都是台灣人。（圖／翻攝自Threads）

▲川普Threads新動態留言區一面倒都是台灣人。（圖／翻攝自Threads）

不少台灣網友紛紛留言，「台灣人這邊幫我按個讚」、「全部都是台灣人⋯⋯怎麼做到的」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「這是本人的嗎？還是假帳號？怎麼都台灣人」、「滑半天看不到英文留言是怎樣」、「您好，可以讓股票再下去一次嗎？上次在忙沒撿到」、「早安川普，你什麼時候要把關稅降下來？」

也有許多人笑說，「很好奇川普看到一堆台灣人留言會怎麼想」、「突然懷疑這帳號是不是真的」、「台灣人留言多到我不確定這是不是真的川普」、「我是住美國的台灣人，以前很少看到川普的貼文，這次是因為台灣人狂留言，才飄到我這裡的」。

11/22 全台詐欺最新數據

419 1 5747 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

女密友「想維持床伴關係」　預藏美工刀刺人

中文刷滿！川普Threads新貼文突爆量　留言竟都是台灣人

中文刷滿！川普Threads新貼文突爆量　留言竟都是台灣人

中文刷滿！川普Threads新貼文突爆量　留言竟都是台灣人

川普：中國當年為二戰勝利發揮重要作用

川普：中國當年為二戰勝利發揮重要作用

中國國家主席習近平24日晚間與美國總統川普通話。根據中國官媒新華社報導，雙方談到台灣議題時，習近平向川普闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，而川普表示，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

即／習近平晚間與川普通話

即／習近平晚間與川普通話

火藥味！　美控烏克蘭帶風向

火藥味！　美控烏克蘭帶風向

川普烏俄28點和平計畫　外交部：台灣反對大國武力擴張領土

川普烏俄28點和平計畫　外交部：台灣反對大國武力擴張領土

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

澤倫斯基發文感謝川普　烏方稱最新和平草案納基輔訴求

川普

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

吳淡如曝1原因「改搭經濟艙」　不敗教主也點頭

中國遊客反日去南韓玩　在「登山步道拉屎」

超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日

5977支蘇丹紅唇膏下架　無患子發聲明退款

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達陣

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

