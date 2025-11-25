中文刷滿！川普Threads新貼文突爆量　留言竟都是台灣人

▲川普Threads新貼文湧入海量留言，留言大部分都是台灣網友留的。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近來在社群平台的動態再次引發討論。自從他的X（原名Twitter）主帳號遭永久停權後，大多改以自創平台Truth Social對外發聲。不過近日有眼尖網友發現，原來川普也有Threads帳號，特別的是，最新一篇貼文留言區清一色幾乎都是台灣使用者，引起熱議。

根據數據網站SimilarWeb分析，Meta旗下Threads的全球日活躍使用量已突破1.3億次，並超越X。其中台灣流量占比高達 21.83%，在全球排名第一。

川普日前在Threads張貼一張穿著厚大衣的照片，並附上一個「凍僵表情符號」，貼文瞬間引發大量湧入，短時間累積超過5.1萬個讚與4600多則留言，而留言區一面倒都是台灣人「簽到」。

▲川普Threads新動態留言區一面倒都是台灣人。（圖／翻攝自Threads）



不少台灣網友紛紛留言，「台灣人這邊幫我按個讚」、「全部都是台灣人⋯⋯怎麼做到的」、「台灣人還有5秒將抵達戰場，請做好準備」、「這是本人的嗎？還是假帳號？怎麼都台灣人」、「滑半天看不到英文留言是怎樣」、「您好，可以讓股票再下去一次嗎？上次在忙沒撿到」、「早安川普，你什麼時候要把關稅降下來？」

也有許多人笑說，「很好奇川普看到一堆台灣人留言會怎麼想」、「突然懷疑這帳號是不是真的」、「台灣人留言多到我不確定這是不是真的川普」、「我是住美國的台灣人，以前很少看到川普的貼文，這次是因為台灣人狂留言，才飄到我這裡的」。