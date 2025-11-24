淡江大橋路跑、自行車活動明年4月登場　11月27日起開放報名

▲交通部明年推出淡江大橋「路跑」及「自行車」活動。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

淡江大橋將於明年5月通車，交通部公路局為了讓民眾於通車前體驗淡江大橋，將於明年4月18日、19日推出「路跑」及「自行車」活動，總計9500個名額，並於今年11月27日及28日開始報名。

公路局長林福山說明，淡江大橋動工以來備受關注及矚目，今年9月16日順利合龍後，預計明年4月橋面工程可順利結束，在通車前將推出淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，其中，自行車活動與《國家地理雜誌》合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包等。

▲交通部明年推出淡江大橋「路跑」及「自行車」活動。（圖／記者周湘芸攝）

林福山表示，路跑活動將於明年4月18日下午舉行，以黃昏路跑的模式，在淡水夕照下進行，將分為21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組，報名費分別為1000元、800元及600元，總計7000個名額，11月27日開放報名。

他指出，自行車活動將於明年4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，同時也設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士能以不同視角欣賞橋塔造型，共分為49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組，報名費分別為1380元、1080元，總計2500個名額，將於11月28日開放報名。

林福山也說，明年5月9日淡江大橋通車典禮前，也將陸續推出攝影與繪畫比賽等主題活動，讓更多民眾實際參與、認識重要建設。