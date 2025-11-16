　
    • 　
>
地方 地方焦點

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

▲NTSO臺灣管樂團於日月潭花火音樂嘉年華壓軸演出。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲NTSO臺灣管樂團於日月潭花火音樂嘉年華壓軸演出。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025日月潭花火音樂嘉年華」系列活動最終場15日上演，由NTSO臺灣管樂團攜手知名薩克斯風演奏家王裕文同台獻技，吸引超過2萬4000名觀眾齊聚共享國家級的音樂饗宴，最後以420秒煙火秀為今年活動劃下完美句點。

臺灣管樂團和王裕文昨晚聯合演出巴恩斯《交響序曲》、季默／希金斯編《獅子王》組曲，到薩克斯風重點曲〈俱樂部探戈〉、《格拉納達》及《薩克斯風炫粹》等曲目，展現橫跨爵士、古典與現代的多樣曲風，以及磅礡的管樂與音色多變的薩克斯風交織出的動人樂章，猶如將大型音樂廳置於日月潭山水間，拉近國家級音樂藝術演出與民眾之間的距離。

▲NTSO臺灣管樂團壓軸開演，薩克斯風魅力綻放、璀璨煙花點亮日月潭夜空。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲NTSO臺灣管樂團壓軸開演，薩克斯風魅力綻放、璀璨煙花點亮日月潭夜空。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

壓軸登場的煙火則以山影天光為主題，融合音樂與光影為概念，以劇本式三段結構推進，配合向山地形與湖面景緻，打造「山、水、聲、光」交織的沉浸式體驗，並以三發16吋高空煙火結尾，呈現呈現自然與藝術共譜的壯麗篇章；交通部觀光署景區組長林秀霞、林業保育署處長汪昭華、日管處長柯建興、國立臺灣交響樂團長歐陽慧剛、南投縣警察局副局長陳吉政、南投榮服處長王怡文、雲林榮民之家主任張筱貞，以及日月潭觀光圈聯盟多位理事長等人都出席盛會。

▲NTSO臺灣管樂團壓軸開演，薩克斯風魅力綻放、璀璨煙花點亮日月潭夜空。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲NTSO臺灣管樂團壓軸開演，薩克斯風魅力綻放、璀璨煙花點亮日月潭夜空。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲NTSO臺灣管樂團壓軸開演，薩克斯風魅力綻放、璀璨煙花點亮日月潭夜空。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

柯建興表示，「日月潭花火音樂嘉年華」迄今(114)已邁入第18年頭，本年度規劃3場次藝文音樂展演與煙火共舞、日月潭婚禮、環湖馬拉松、在地紅茶文化季等活動，展現出日月潭打造多元主題旅遊的成果，同時重視綠色永續行動、提倡遊客減碳愛地球，並扶植在地產業發展；系列活動已圓滿落幕，將由12月31日跨年晚會接力，同樣安排豐富的雙邊舞台演出活動及煙火施放。

更多日月潭活動資訊可追蹤日月潭國家風景區管理處臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw/?locale=zh_TW。

日月潭花火音樂嘉年華NTSO臺灣管樂團薩克斯風煙火

