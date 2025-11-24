　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／花蓮報導

有媒體報導「移民署花蓮專勤隊人員執勤酒駕」一事，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊23日緊急澄清，強調該名同仁當時是因懷疑公務車在迴車時擦碰路旁車輛，才主動聯繫車主並報警處理，並非車禍後遭警方查獲酒駕。

花蓮縣專勤隊表示：花蓮縣專勤隊游姓隊員19日駕駛公務車在巷道內迴轉時，擔心疑與一旁車輛發生碰撞，游員依規定主動通知車主並報警處理。車主檢查後表示車輛無新損傷。警方在現場進行酒測，未料游員酒測值為0.18毫克，未達刑事責任的公共危險標準，屬行政罰範圍，警方已依《道路交通管理處罰條例》製單裁罰。

移民署也澄清，經向花蓮警分局查證，並無警方紀錄或任何證據顯示該員曾表示「隔夜酒未退」，呼籲外界勿任意揣測。移民署表示，游姓同仁事後自主到醫院進行血液檢測，血檢報告未檢出酒精，並已向花蓮監理站提出申訴、檢附相關事證，包括呼氣酒測單及到院血液檢測報告，後續行政責任將由主管機關依法認定。

移民署強調，游姓隊員年約50歲、在移民署服務逾20年，平常工作表現正常。本案後續將秉持「勿枉勿縱」原則，依主管機關最終認定結果檢討相關人員責任，也會持續要求及督導所屬人員注意執勤安全，避免類似爭議再度發生。

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

身處出入境第一線的護照查驗櫃檯，每一個微笑、每一次點頭，都是旅客對台灣的第一印象！來自移民署國境事務大隊、獲選為113年度服務楷模之一的蔡孟庭相信，「在繁忙的機場中，一個溫柔的眼神與一句耐心的解說，都能替旅人注入安心的力量！」

她帶6歲女站橋上吹風被盯 　海巡一查驚

她帶6歲女站橋上吹風被盯 　海巡一查驚

越女2度非法闖台　打黑工14年「自首」獲輕判

越女2度非法闖台　打黑工14年「自首」獲輕判

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

杜絕來台留學生打黑工　移民署弘光科大宣導

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

2外國人手斷騙醫藥費！移民署驅除出境

抽巧克力冒險工廠4人套票

