花蓮專勤隊員被指酒駕肇事！疑隔夜酒未退...他衝醫院驗血自清

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／花蓮報導

有媒體報導「移民署花蓮專勤隊人員執勤酒駕」一事，移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊23日緊急澄清，強調該名同仁當時是因懷疑公務車在迴車時擦碰路旁車輛，才主動聯繫車主並報警處理，並非車禍後遭警方查獲酒駕。

花蓮縣專勤隊表示：花蓮縣專勤隊游姓隊員19日駕駛公務車在巷道內迴轉時，擔心疑與一旁車輛發生碰撞，游員依規定主動通知車主並報警處理。車主檢查後表示車輛無新損傷。警方在現場進行酒測，未料游員酒測值為0.18毫克，未達刑事責任的公共危險標準，屬行政罰範圍，警方已依《道路交通管理處罰條例》製單裁罰。

移民署也澄清，經向花蓮警分局查證，並無警方紀錄或任何證據顯示該員曾表示「隔夜酒未退」，呼籲外界勿任意揣測。移民署表示，游姓同仁事後自主到醫院進行血液檢測，血檢報告未檢出酒精，並已向花蓮監理站提出申訴、檢附相關事證，包括呼氣酒測單及到院血液檢測報告，後續行政責任將由主管機關依法認定。

移民署強調，游姓隊員年約50歲、在移民署服務逾20年，平常工作表現正常。本案後續將秉持「勿枉勿縱」原則，依主管機關最終認定結果檢討相關人員責任，也會持續要求及督導所屬人員注意執勤安全，避免類似爭議再度發生。

