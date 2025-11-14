　
社會 社會焦點 保障人權

身邊帶6歲女！她站橋上吹風被盯上 　海巡一查驚：非法躲4375天

▲海巡署第三岸巡隊在王功漁港發現一名女移工帶著6歲幼女站在橋上。（圖／海巡提供）

▲海巡署第三岸巡隊在王功漁港發現一名女移工帶著6歲幼女詭異站在橋上。（圖／海巡提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署人員今（14）日中午在彰化王功漁港進行例行巡查時，發現一名外籍女子帶著年幼女童在景觀橋，舉止相當可疑。經上前關懷並查驗身分後，赫然發現這名印尼籍女子竟是失聯長達11年9個月的逾期移工，總計非法滯留天數高達4375天，帶著女兒外出散心，經調查後已將該對母女依法移送移民署台中專勤隊收容。

今天中午12點左右，海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所人員正在港區執行巡查勤務，行經當地知名地標「王者之弓」景觀橋時，注意到一名年約40歲的外籍女子帶著6歲女童神色慌張、行為異常。資深海巡人員覺得不對勁，立即主動上前關心詢問，結果發現這名女子無法出示任何合法居留證件，隨即將她帶回安檢所進一步確認身分。

▲海巡署第三岸巡隊在王功漁港發現一名女移工帶著6歲幼女站在橋上。（圖／海巡提供）

▲海巡署第三岸巡隊在王功漁港發現一名女移工帶著6歲幼女站在橋上。（圖／海巡提供）

經過第三岸巡隊司法小隊在下午1時05分到場協助調查，確認這名印尼籍女子原來是早已被通報失聯的移工，而且已經逾期居留長達11年9個月。仔細算來，從她失聯那天起到被查獲為止，總共在我國非法滯留了4375天。海巡人員在完成相關筆錄製作程序後，隨即將這對母女移交給內政部移民署中區事務大隊台中市專勤隊依法收容安置。

第三岸巡隊強調，為了維護國家安全與港區秩序，將會持續加強岸際、港區及周邊海域的巡查力度，積極發掘任何可疑狀況。海巡單位也呼籲民眾，如果發現身邊有可疑人事物，請立即撥打「118海巡報案專線」，大家一起為國境安全把關，共同打造更安心的生活環境。

▲海巡署第三岸巡隊在王功漁港發現一名女移工帶著6歲幼女站在橋上。（圖／海巡提供）

▲女移工非法滯留11年及6歲幼女全被移送到移民署台中專勤隊。（圖／海巡提供）

彰化王功景觀橋海巡專勤隊移民署失聯移工

