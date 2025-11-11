越女2度非法闖台如入無人之境　打黑工14年「自首」再獲輕判

▲57歲越籍女子2度非法進入台灣向移民署自首。（示意圖，與本案無關／彰化專勤隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名現年57歲TRAN(陳)姓越籍女子因多年前在台打工失聯遭遣返，與仲介謀合偽造身分，持另一名1974年出生的「LE」女子假護照闖關入境，以假身分在台非法工作長達13年，2年前再以假身分，花了4000美元偷渡，最後主動向移民署自首而曝光，遭法院依《入出國及移民法》判處3月徒刑及50日拘役。

根據檢方起訴書指出，陳女早在2009年間就曾來台工作，卻因逃逸遭查獲遣返。為再度來台，她於2002年2月8日與越南仲介合作，持李姓女子偽造護照從桃園國際機場入境。

她在入境時填寫假的個人資料，並提交偽造護照，導致移民署人員誤准其入境，成功以假身分在台非法工作長達13年。此舉已觸犯《刑法》第214條「使公務員登載不實罪」及修正前《入出國及移民法》第74條「未經許可入國罪」。

儘管已非法滯台多年，陳女於2023年間再度以非法手段入境。這次她選擇從海上偷渡，支付4000美元給不明船家，從越南搭乘船隻至台灣某處海邊上岸，二度非法入境並繼續在台打工。

陳女於2024年8月6日主動向移民署彰化專勤隊自首而揭發。她在偵訊中坦承兩次非法入境，並供出偽造護照與偷渡過程。由於她在犯罪未被發覺前自首，依法獲得減刑。彰化地方法院審理後，依修正前《入出國及移民法》判處她第一次非法入境有期徒刑3月、第二次非法入境拘役50日，皆得易科罰金。偽造的「LE」姓簽名共2枚也被宣告沒收。