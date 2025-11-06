　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

杜絕來台留學生打黑工　移民署前進弘光科大揭人口販運真相

▲▼移民署前進弘光科大向外籍生宣導人口販運真相及詐騙手法。（圖／移民署提供，下同）

▲移民署前進弘光科大向外籍生宣導人口販運真相及詐騙手法。（圖／移民署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中州科技大學2022年間以高額獎學金，吸引烏干達學生來台念書，卻被校方違法安排在雲林、苗栗做黑工，每月工時甚至超過300小時，學校被勒令停招，相關人等遭判刑，移民署台中專勤隊與第二服務站今（6）天前往弘光科技大學向外籍生宣導人口販運防制觀念，幫助學子在台安心就學。

來台灣留學的外籍生人數愈來愈多，絕大多數都會打工增加收入，但礙於人生地不熟，加上不懂台灣法令規定，一旦遇上惡老闆，苛扣薪水、工時延長都還算小事，若是碰上性剝削、器官摘除或是人口販運，大好人生就此淪落地獄。

▲▼移民署前進弘光科大向外籍生宣導人口販運真相及詐騙手法。（圖／移民署提供，下同）

專勤隊科員裴玉婷指出，若以「剝削目的」強迫他人從事性交易、勞動或摘取器官，並以暴力、脅迫、詐術或不當債務約束、扣留重要文件等，都可能觸犯「人口販運防制法」，提醒初入境、語言不熟悉的外籍學生，若懷疑有人遭受不法對待，可主動告訴師長，或撥打110、1955或移民署02-2388-3095專線通報。

移民署表示，僑外生包括來台就學僑生、港澳生及外國學生，求學期間可依規定申請工作許可，運用課餘時間工作及體驗台灣生活，每星期工作時數最長為20個小時，但寒暑假期間工作時數不受限，雇主僱用僑外生仍需遵守勞動基準法工時規範。

▲▼移民署前進弘光科大向外籍生宣導人口販運真相及詐騙手法。（圖／移民署提供，下同）

另外，有鑑於外籍生受詐騙案例層出不窮，第二服務站也提醒，詐騙手法推陳出新，例如假網拍販售低價3C產品或票券、以高薪為誘餌的打工陷阱，皆可能要求先付款或提供帳戶資料。

面對詐騙要記得「三要」原則，要冷靜、要查證、要報警。如有疑慮可撥打165反詐騙專線查證，或撥打1990外來人士在台生活諮詢服務熱線，獲得及時協助。

▲▼移民署前進弘光科大向外籍生宣導人口販運真相及詐騙手法。（圖／移民署提供，下同）

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

杜絕來台留學生打黑工　移民署前進弘光科大揭人口販運真相

嘉義文化路夜市上有2名外國人坐在路上，舉著「銀行卡被凍結，需要醫療費用60,000元」紙板，希望有好心人贊助醫療費，但事後被爆料根本是詐騙，2人疑似出沒各地乞討。移民署得知消息後，立即指派專勤隊人員於各重點區域連日查訪，4日在高雄查獲2人，後續將依違反入出國及移民法予以驅逐出國。

關鍵字：

打黑工移民署弘光科大人口販運

