獨／台北女大生衝武嶺墜溝亡！是現役舉重好手…父母悲赴台中

▲鄭女（最右者）曾獲全中運女子舉重項目季軍。（圖／翻攝臉書全中運＆全大運舉重專頁）



記者白珈陽／台中報導

就讀台北某大學的19歲鄭姓女大生與學姐分騎2部機車，從北部南下夜衝武嶺看日出，昨（23）日返程行經台中霧峰某產業道路時，疑因疲勞駕駛不慎摔落邊坡，經搶救傷重不治。據查，鄭女是舉重選手，曾於全中運奪得季軍佳績，上大學後也在全大運闖進決賽，成績耀眼，遭逢意外令人惋惜。

據查，鄭女國三時代表校方參加110度全中運舉重女子組81公斤級，勇奪第三名；高一也在全中運獲得第六名；114年度全大運則闖進決賽。根據110年度全中運頒獎照片，鄭女留著俐落短髮，面帶微笑，還舉著校方旗幟為校爭光，榮譽感十足。

目前就讀台北某大學的鄭女，昨天與學姐從台北各騎1部機車，夜衝武嶺看日出，看完日出後返程，沿台中市霧峰區民生路（北坑產業道路）行駛，途中不慎自撞護欄，隨後連人帶車摔落數公尺深邊坡，警消獲報到場緊急將她送醫搶救，仍不幸傷重不治。

▲鄭女騎車行經霧峰民生路時，不慎摔落邊坡。（圖／記者游瓊華翻攝）



據了解，案發時，兩人已經騎車超過10小時，疑因疲勞駕駛釀成憾事，警方也對鄭女、學姐酒精濃度測試，均無酒駕，詳細的肇因與責任歸屬仍待調查。

全案警方已報請檢察官相驗，以釐清確切死因，鄭女父母接獲噩耗也已趕赴台中，稍晚將配合檢方調查，並處理女兒後事。

警方呼籲，用路人行車前應有充分休息，若行駛途中有精神不濟的狀況，務必找安全地點稍作休息，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。