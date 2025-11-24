屏東火車站後站停車場消費糾紛　未申請登記證遭縣府開罰

▲屏東縣政府查獲「帆鳳機車停車場」未申請停車場登記證。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

近期屏東縣政府接獲民眾反映，位於火車站後站的「帆鳳機車停車場」疑似未提供顧客停車票卡，卻另向民眾索賠，引發爭議。縣府接獲通報後立即派員前往現場稽查，確認該停車場並未申請停車場登記證，已屬違法經營後續將依《停車場法》第37條規定進行裁處。

依據交通部訂定之《停車場法》第25條第一款規定：「都市計畫停車場或路外公共停車場應於開放使用前，由負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。」

此外，第26條亦明定：「路外公共停車場可供車輛停放未達五十個小型車位，或建築物附設之停車空間開放供公眾停車收費使用者，其負責人得依前條規定訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業。」

交通旅遊處表示，該停車場違反上述兩項規定者，將依第37條規定，處負責人新臺幣3,000元以上、15,000元以下罰鍰，並責令限期改善；若屆期仍未改善，將得按規定對其部分或全部停業，或廢止停車場登記證。

縣府呼籲，所有停車場業者均應依規定，在設置停車場及對外開放營業前，確實完成停車場登記證的申請與核備程序，以維護民眾停車權益並確保營運合法。縣府也將持續稽查，保障公共停車環境的秩序與安全。

相關詳細資訊可至交通旅遊處官網－申辦服務－停車場登記證申請https://onestop.pthg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=156，欲掌握屏東最新活動，歡迎關注「屏東go交通」粉絲專頁或下載「屏東go好玩」、「屏東公車」APP