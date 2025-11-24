胞弟死亡清寒姊無力辦後事　枋寮警號召鄉親募款6萬相挺

▲藍清輝所長將善款交予廖婦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉內文村的廖姓姊弟長年相依為命，因病致貧、生活清苦，近日弟弟病逝，更讓原本脆弱的家庭無力負擔喪葬費。令74歲的廖姊無助心碎。枋寮警分局員警獲悉主動伸手，並號召多位善心人士共同募款，為這對苦難姊弟點亮一盞溫暖的希望之燈。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝、警員夏群凱，透過獅子鄉民代表柳宏忠、內文村村長施正順轉介，得知獅子鄉內文村64歲廖姓男子74歲胞姊為低收入戶，靠著務農的微薄收入艱難度日。廖男長期飽受慢性腎衰竭、糖尿病及高血壓等疾病所苦，領有極重度身心障礙證明。近日，廖男病情急轉直下，不幸離世。面對突如其來的變故，廖姊不僅悲痛欲絕，更因無力負擔弟弟的喪葬費用，使原本就清寒的家庭雪上加霜。



藍清輝得知後自掏腰包及協調民間善心人士戴昆財、戴奎浚、許展榮、蘇清波、蘇財福、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、黃大洲、吳金泉、張榮欽、陳清祥、黃慶春、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、許順彰、鍾進文、林俊豪、夏苡明、劉有朋、葉鋐權、謝涬萓、張堉衫、李健華、大庄巡守隊、麻古茶坊枋寮店，以及民間善心團體陳柏宏、陳和妙、潘睿典、楊博閎、楊翔棕、楊貴荃、阮文亮、柯建能、楊皓量、蔡宗諺、蔡有力等人，共同募集善款新臺幣60500元，並於東海派出所內親將善款交付廖姊，冀望助她家度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。