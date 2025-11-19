　
社會 社會焦點 保障人權

獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

▲太子集團名下頂級跑車全遭扣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北檢有意拍賣太子集團名下頂級跑車，車商透露，不少車款入手條件嚴苛，確實會吸引其他玩家出手，但是畢竟因為社會新聞上過版面，加上價格太高，能否拍賣成功，恐怕沒那麼容易。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團」涉跨國詐欺洗錢案，台北地檢署日前查扣其在台高達45億元資產，其中藏匿在豪宅車庫、總價破5億的26輛「神獸級」超跑，更是震驚各界。法界猜測由於超跑保管不易，北檢可能偵查中就進行拍賣。據了解，雖然北檢有意將這批犯罪所得進行變價拍賣，但二手超跑車商分析，這批夢幻逸品想拍要出天價，恐沒這麼簡單，價格太高加上實用性低、且上過媒體版面等諸多因素，最後恐難逃流標之路。

這批神獸陣容中，最受矚目的莫過於身價高達2億元的Bugatti Chiron，綽號「山豬王」。然而，車商直言，這輛頂級猛獸恐將叫好不叫座，由於無法在台灣掛牌上路，買家入手後只能純收藏，大大降低了一般車主購買意願，拍賣前景並不樂觀，價格大約也在1.2億元左右，價差約8000萬。

▲布加迪 Bugatti Chiron「山豬王」 要價約新台幣2億元，是全球極稀有超跑，極速可突破 400km/h，堪稱速度之王。 （ETtoday資料照／調查局提供）

另一台全球限量約350輛的Ferrari SP2，當年新車價約7800萬元，如今市值已翻漲至1.2億元。車商透露，原廠購買條件極其嚴苛，不僅需擁有10台法拉利收藏，還得受官方邀請才有資格，堪稱夢幻逸品，但他也點出殘酷現實，「社會案件躍上新聞，特徵太過明顯，加上實用性低，估計最終拍賣價可能不到1億」。

至於法拉利旗艦超跑、俗稱「馬王」的LaFerrari，當年售價約6500萬元，目前行情也上看1.2億元，同樣是資深玩家的終極收藏。而保時捷「三大神獸」之一的918 Spyder，市場行情雖從最高峰的8000萬元回落，但現值仍在6000多萬元。

▲▼布加迪 Bugatti Chiron「山豬王」 — 約新台幣2億元 全球極稀有超跑，極速可突破 400km/h，堪稱速度之王。 （ETtoday資料照／調查局提供）

▲法拉利 Ferrari LaFerrari「馬王」約1.6億元，是Ferrari 頂級旗艦混能車款，性能與收藏價值兼具。（ETtoday資料照／調查局提供）

專家分析，這批查扣超跑雖然個個身價不凡，但在公開法拍的特殊情況下，考量到車輛無法掛牌、特徵過於鮮明等因素，是否能完全反映其市場價值，仍充滿變數，但即便如此，北檢如果真的決定拍賣，這場「神獸拍賣會」勢必將吸引全台車迷與收藏家的目光。

11/17 全台詐欺最新數據

相關新聞

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，但司法單位針對詐團懲處卻仍相對輕微、甚至交保輕縱，有受害南投民眾對此出面批評「猶如嘲諷被害人」。對此，南投地檢署回應，該署聲押詐欺嫌犯的比例近7成，但也認為有修法加嚴刑責的需要。

太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

太子集團涉詐洗錢　台灣有10家銀行往來、3家授信

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

太子集團在台詐騙9年！　藍轟：最大根源就是民進黨怠惰縱放

酒駕累犯付不出罰款　險害祖母老家拍賣

酒駕累犯付不出罰款　險害祖母老家拍賣

日媒：太子集團陳志「東京購入豪宅」藏身

日媒：太子集團陳志「東京購入豪宅」藏身

太子集團超跑北檢拍賣

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

