獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝　這台價差8千萬

▲北檢有意拍賣太子集團名下頂級跑車，車商透露，不少車款入手條件嚴苛，確實會吸引其他玩家出手，但是畢竟因為社會新聞上過版面，加上價格太高，能否拍賣成功，恐怕沒那麼容易。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團」涉跨國詐欺洗錢案，台北地檢署日前查扣其在台高達45億元資產，其中藏匿在豪宅車庫、總價破5億的26輛「神獸級」超跑，更是震驚各界。法界猜測由於超跑保管不易，北檢可能偵查中就進行拍賣。據了解，雖然北檢有意將這批犯罪所得進行變價拍賣，但二手超跑車商分析，這批夢幻逸品想拍要出天價，恐沒這麼簡單，價格太高加上實用性低、且上過媒體版面等諸多因素，最後恐難逃流標之路。

這批神獸陣容中，最受矚目的莫過於身價高達2億元的Bugatti Chiron，綽號「山豬王」。然而，車商直言，這輛頂級猛獸恐將叫好不叫座，由於無法在台灣掛牌上路，買家入手後只能純收藏，大大降低了一般車主購買意願，拍賣前景並不樂觀，價格大約也在1.2億元左右，價差約8000萬。

▲布加迪 Bugatti Chiron「山豬王」 要價約新台幣2億元，是全球極稀有超跑，極速可突破 400km/h，堪稱速度之王。 （ETtoday資料照／調查局提供）



另一台全球限量約350輛的Ferrari SP2，當年新車價約7800萬元，如今市值已翻漲至1.2億元。車商透露，原廠購買條件極其嚴苛，不僅需擁有10台法拉利收藏，還得受官方邀請才有資格，堪稱夢幻逸品，但他也點出殘酷現實，「社會案件躍上新聞，特徵太過明顯，加上實用性低，估計最終拍賣價可能不到1億」。

至於法拉利旗艦超跑、俗稱「馬王」的LaFerrari，當年售價約6500萬元，目前行情也上看1.2億元，同樣是資深玩家的終極收藏。而保時捷「三大神獸」之一的918 Spyder，市場行情雖從最高峰的8000萬元回落，但現值仍在6000多萬元。

▲法拉利 Ferrari LaFerrari「馬王」約1.6億元，是Ferrari 頂級旗艦混能車款，性能與收藏價值兼具。（ETtoday資料照／調查局提供）

專家分析，這批查扣超跑雖然個個身價不凡，但在公開法拍的特殊情況下，考量到車輛無法掛牌、特徵過於鮮明等因素，是否能完全反映其市場價值，仍充滿變數，但即便如此，北檢如果真的決定拍賣，這場「神獸拍賣會」勢必將吸引全台車迷與收藏家的目光。