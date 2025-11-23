最浪漫遺物！　鐵達尼號「黃金懷錶」拍出7300萬天價

記者張方瑀／綜合報導

一只從鐵達尼號（Titanic）罹難乘客遺體上尋獲的黃金懷錶，近日在英國拍賣會上以破紀錄的178萬英鎊（約台幣7300萬元）成交，成為與鐵達尼號相關收藏品中價格最高的拍品，而它背後也藏有一段動人的愛情故事。

根據BBC報導，這只黃金懷錶的擁有者史特勞斯（Isidor Straus）是當時船上最富有的乘客之一，他與妻子艾妲（Ida Straus）從英國南安普敦啟程前往美國紐約，卻在鐵達尼號撞上冰山沉沒後雙雙喪生。

災難發生後數日，史特勞斯的遺體被在北大西洋尋獲，身上留有一只18K黃金的朱爾斯．尤根森（Jules Jurgensen）懷錶，而艾妲的遺體至今未被尋獲。

▲鐵達尼號乘客史特勞斯夫妻的遺物18K黃金懷錶。（圖左／Henry Aldridge & Son Ltd、圖右／Straus Historical Society）



拍賣行表示，該懷錶最初被視為艾妲在1888年贈送給丈夫的43歲生日禮物，錶背刻有史特勞斯的姓名縮寫；懷錶指針停在凌晨2時20分，正是鐵達尼號沉入海底的時間。

史特勞斯生於德國巴伐利亞，與兄弟共同經營紐約的梅西百貨公司（Macy’s）。他與妻子結縭超過40年，據傳當晚艾妲原可搭乘救生艇逃生，卻堅持留在丈夫身邊，成為鐵達尼號上最為人傳頌的愛情故事之一。

據了解，這只懷錶在史特勞斯家族中流傳多年，後由曾孫肯尼斯（Kenneth Hollister Straus）進行修復與保養，最終於威爾特郡（Wiltshire）迪瓦伊西斯（Devizes）的拍賣會上，以創紀錄的高價落槌成交。

同場拍賣中，艾妲於鐵達尼號上以船公司信紙書寫的親筆信件拍得10萬英鎊（約新台幣410萬元），一份乘客名單則以10.4萬英鎊（約新台幣430萬元）成交，而由鐵達尼號獲救者贈與卡帕西亞號（RMS Carpathia）船員的金質獎章也以8.6萬英鎊（約新台幣350萬元）拍出。

拍賣師奧德里奇（Andrew Aldridge）最後感嘆，史特勞斯夫婦的故事堪稱終極愛情傳奇，「這枚懷錶不僅是歷史見證，更象徵人們對他們愛情與勇氣的永恆敬意。」