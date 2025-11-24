陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

▲王先生在網路競拍買下的清代羅漢圖。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

北京一名王姓男子在微拍堂App以3660元（人民幣，下同）競拍購入的「清代羅漢圖」，經第三方機構鑑定竟為仿真印刷品，與真跡（現藏日本東海庵）高度相似。他向平台提出質疑後，卻被以「二手商品不支持退貨」回拒。更離譜的是，他向平台再次寄售該圖時，僅估價40元，讓他對平台鑑定與交易流程強烈不滿。

▲網路拍賣的清代羅漢圖下方有平台的鑒定估價。（圖／翻攝上游新聞）

王先生原以為，平台官方寄售區由鑑寶師標價、背書較為可靠，平台也將該畫評為「清代寺廟舊藏」且具藝術價值。然而，當他收到畫後覺得筆墨異常，上網查詢才發現「畫風相似」的真跡在日本，遂委託機構鑑定，結果顯示，他買到的作品為仿真印刷，材質與年代不符。

王先生提出售後申請時，平台以「二手閒置不支持無理由退貨」為由拒絕處理，並建議寄回重新寄售。王先生依指示寄回後，平台僅給出40元估價，與先前近2000元的估評差距巨大，令他質疑平台前後鑑定標準不一致。

▲王先生查詢到該圖真跡藏於日本東海庵。（圖／翻攝上游新聞）

王先生認為，微拍堂作為官方寄售方，需對商品真偽標註負責，如以「清代舊藏」名義出售卻未盡審核義務，涉嫌虛假宣傳。他已要求平台公開鑑定師資格、拍賣資質與核查記錄，並呼籲監管部門介入調查。

公開資訊顯示，微拍堂宣稱為文玩電商龍頭，強調保障消費者權益，但本案引發的真偽爭議與售後問題，使平台的相關承諾受到外界質疑。