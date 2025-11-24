台東營業用慢車申請檢驗11月底截止　縣府籲業者儘速預約送驗

▲台東慢車登記檢驗進入最後期限。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自今年6月24日實施「慢車登記檢驗與保險」新制，規定營業用慢車業者必須依規完成安全檢驗及投保強制責任險後，方能合法載客營業。至今已有逾30輛慢車完成驗車，另有約30輛預約待驗。縣府提醒，驗車期限將於11月30日截止，業者務必儘早完成檢驗，未完成驗車仍違法營運者，將依法沒入車輛並處罰。

台東縣政府指出，池上、關山地區的三輪以上慢車為熱門觀光載具，過去若發生乘客受傷事故，由於車輛未投保強制責任險，多數由業者自行協調賠償，存在旅客權益保障不足的風險。為此，縣府依《道路交通管理處罰條例》第71條之1實施慢車登記檢驗與保險新制，確保業者完成安全檢驗並投保後，才能合法營運。

縣府交通及觀光發展處表示，目前約有30輛慢車已完成登記營運，另有35輛慢車正積極預約檢驗。仍呼籲未完成驗車的業者把握最後期限，避免因逾期營運導致違法處分。

此外，縣府已公告池上、關山兩處合法行駛範圍，慢車須在指定觀光路線及周邊道路行駛。相關公告及路線圖資均公布於縣府官網，方便業者及旅客查詢。

縣府同時呼籲民眾搭乘慢車時，務必認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，以保障自身安全，享受池上、關山安心舒適的慢車旅遊體驗。