台東縣推動長照3.0智慧科技輔具　打造科技助老新願景

▲台東縣推動長照3.0智慧科技輔具。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為因應長照3.0政策與高齡化帶來的照護需求，台東縣衛生局日前舉辦「認識長照3.0智慧科技輔具與長照申請及給付辦法」宣導講座，介紹智慧輔具在照護現場的應用與政策補助新資訊。衛生局表示，長照3.0以「在地老化」及「社區整合服務」為核心，透過跨領域合作串聯健康促進、醫療與照護資源，同時加入科技創新，提升長者生活品質，落實「以人為本」的照護理念。

衛生局指出，智慧輔具已成為長照3.0的重要推力，包括人工智慧、物聯網（IoT）與感測技術皆逐漸導入照護流程。例如智慧手足復健機能透過軟體分析動作軌跡與肌力變化，提供量化數據並客製訓練方案，大幅提升復健效率；智能移動輔具則具備自動避障與行動監測功能，可降低跌倒風險，提升長者外出與居家生活安全。

衛生局舉例，近年研究結果顯示，智慧輔具可明顯提升失能者的生活自理能力與復健成效，同時減輕照護者的身心負擔；對照護機構而言，藉由智慧設備的數據化紀錄，可更精準掌握使用者需求，改善服務流程並提升決策效率。

此次講座邀請雲林縣輔具資源中心主任黃劭瑋，以及一粒麥子基金會所屬金峰社區式服務機構機構長范金霞，分享智慧復健設備的臨床導入與在地社區服務案例，協助長照專業人員掌握產業最新動向。

政府也將於 115 年 7 月 1 日起推出「智慧科技輔具租賃補助制度」，針對移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等五大類輔具，提供每三年最高 6 萬元租賃補助。此制度可降低民眾負擔並加速普及率，回應長照3.0強調的社區支持與資源整合，使長者能在熟悉環境中安心生活。

活動現場亦設有智慧輔具展示，由多家科技廠商提供實機操作，讓民眾與照護者能更了解輔具功能與適用情境。下午場開放一般民眾與家屬參與，並透過有獎徵答提升互動性，增進社會大眾對智慧照護的認識。

衛生局強調，推動長照3.0不僅是提供服務，更是打造永續且高品質的高齡友善環境。未來將持續運用科技與政策資源，促進照護均衡發展，帶領台東邁向智慧照護新時代。