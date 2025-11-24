　
不用每日萬步！醫師自白「自己也做不到」：7千步以↑就有效

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每日萬步是很多人的目標，但新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸就打破迷思，他強調一般人不必把「每天一萬步」當成壓力，因為連他自己都做不到，「如果走不到也沒關係，因為在七千步以內，走越多就能活越久！」

粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文強調，「再次重申，不一定要每天一萬步，因為許醫師自己也做不到……」他說自己上週到東京還能一天走兩萬步，一回台灣立刻「校正回歸」，步數瞬間大幅下滑。

接著，他引用大型研究指出，「每天7000步以上就能有效延長壽命」，如果做不到也不需要焦慮，因為在7000步以內，「走越多，就能活越久！」

許醫師表示，很多人誤以為低於一萬步沒效果，但研究顯示真正與死亡風險下降最明顯相關的，是「7000步門檻」。他也幽默回應大家疑問，「那走超過七千步會折壽嗎？是也不會啦！」只是七千步以上的報酬遞減，CP值相對低一些。如果想追求更好的健康效果，倒不如把時間拿去做更激烈的運動，效果會比一直走更多步更明顯。

底下不少網友超有共鳴，「在日本走七千步很容易，在台灣兩千就很難，行人空間太少了」、「我在日本每天兩萬步，回台灣上班只剩三五千步」、「坐捷運、走通勤的上班族不小心就破七千」。也有人分享生活方式，「有遛狗輕鬆達成」、「以前買東西都騎車，現在都走路買。」

11/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不用每日萬步！醫師自白「自己也做不到」：7千步以↑就有效

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養

比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養

泌尿科醫師呂謹亨指出，隨著氣溫轉涼，近期黑蒜討論度提升，他分享自己品嘗黑蒜雞湯後的經驗，表示黑蒜不僅味道濃郁，口感軟韌，且營養成分豐富，是大蒜經過低溫高濕熟成約二十至三十天後產生的食材。他強調，黑蒜因不具嗆味且帶有甜味，較一般生大蒜更容易入口，且抗氧化能力還是生大蒜的5至10倍，相當不錯。

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

濁水溪晨風+媽祖保庇　太平媽祈福馬拉松成地方最強路跑

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

步數健康長壽新陳代謝運動

