比普通大蒜強10倍！醫師曝黑蒜驚人營養：不辣好吃又健康

▲呂謹亨表示，黑蒜的抗氧化能力是大蒜的5至10倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨指出，隨著氣溫轉涼，近期黑蒜討論度提升，他分享自己品嘗黑蒜雞湯後的經驗，表示黑蒜不僅味道濃郁，口感軟韌，且營養成分豐富，是大蒜經過低溫高濕熟成約二十至三十天後產生的食材。他強調，黑蒜因不具嗆味且帶有甜味，較一般生大蒜更容易入口，且抗氧化能力還是生大蒜的5至10倍，相當不錯。

呂謹亨說，黑蒜的營養組成包含S-allylcysteine、多酚類、氨基酸、維生素B群、硫化物及鋅、硒、鉀、鎂等微量元素，具備抗發炎、提升免疫與保護心血管等作用。他提到，有研究顯示黑蒜的抗氧化能力為生大蒜的5至10倍，相關的核心成分亦常被使用於保健品中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步表示，黑蒜的健康效益包括協助調節血脂、保護血管、降低慢性發炎與支持免疫功能，同時對神經系統具保護作用。其口感接近果乾，不辣且帶有焦糖與梅果風味，食用後不會留下典型的大蒜口氣，因此常被形容為具蒜香特性的黑棗。

呂謹亨也分享黑蒜的多種吃法，包括直接食用每日一至兩瓣，或加入沙拉、吐司、湯品與牛排料理中，提升風味與營養。他提醒，服用抗凝血藥物者需先詢問醫師，胃部敏感者建議飯後食用，而低血壓者應留意身體反應，每日用量以一至三瓣為宜。

呂謹亨最後表示，黑蒜的熟成賦予其獨特風味與營養價值，不代表變質，而是另一種成熟形式。他認為，這項食材兼具健康與美味，充分展現熟成後的深度與特性。