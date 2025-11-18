　
輕鬆養成規律運動習慣！「6-6-6走路法」掀風潮：新手、懶人都能做到

▲▼健身,運動,666,走路,心肺,心情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok掀起「6-6-6健走挑戰」，強調每天60分鐘、一週6天的規律健走，再搭配6分鐘暖身與收操，因容易記住、低負擔而爆紅，成為最容易養成的日常運動習慣。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

走路看似簡單，卻因為結構明確、容易記住的設定，再次成為社群上的熱門健身挑戰。國外網站《Bustle》報導指出，TikTok近期掀起名為「6-6-6走路挑戰（6-6-6 Challenge）」的健走風潮，強調每天走60分鐘、一週6天，再加上6分鐘暖身與收操，若能在早上6點或傍晚6點進行更是加分。規律且固定的節奏，讓許多想開始運動的人覺得「這次真的做得到」。

什麼是6-6-6 Challenge？為什麼大家一試成主顧？

相比複雜的健身計畫，「6-6-6挑戰」之所以爆紅，就是因為非常容易記住：
✔ 60分鐘健走
✔ 一週6天
✔ 6分鐘暖身＋6分鐘收操

WalkFit認證教練Tim Smith表示，只要數字清楚、有架構，人就更容易堅持運動。「這組數字就像一個記憶點，提醒你每天要動起來。」他強調：「不管你怎麼做，最重要的是身體要持續動。」

6-6-6為什麼有效？專家：能提升心情、耐力與穩定度

一小時的戶外健走，能帶來許多身心好處，例如增加心肺耐力、促進肌肉與核心力量，還可以透過腦內啡提升情緒，緩解壓力。

Gymshark教練Lannay Dale-Tooze也指出，這屬於「低強度持續訓練（LISS）」，不像跑步或間歇衝刺那麼吃力，更適合長期執行。「你能以舒服的節奏前進，不必逼到極限，因此更容易形成習慣。」

特別適合運動新手、想休息但又不想完全無運動的日子，或是旅遊、能量低落等狀態。

▲▼健身,運動,666,走路,心肺,心情。（圖／取自免費圖庫pexels）

為什麼是早上6點或晚上6點？

Dale-Tooze指出，時間點本身也有作用。早上6點能幫你開啟一天，提高專注力與能量。晚上6點則是成為下班後的情緒出口，讓人從工作模式慢慢切回生活。

但她也提醒：「不是每個人都能每天走一小時，尤其清晨。若只有10～15分鐘的午間散步，也算成功。」重點是：有動就好。

如何開始6-6-6走路挑戰？

想試試這項挑戰，專家建議從以下方式開始：

✔ 穿輕鬆、柔軟、通風的衣服：如運動緊身褲、排汗上衣、輕薄外套。

✔ 運動裝備先準備好：前一天把鞋子和外套放在門口，隔天就不會拖延。

✔ 不要過度計畫，直接走就對了

Smith說：「不用想太多，把節奏調整成適合自己的樣子。」若沒辦法完整走60分鐘，也能縮短時間。短一點總比不走好。

適合每一個人、可以依需求調整的挑戰

專家一致認為6-6-6是一個理想目標，可以依體力與生活自由調整。Smith說：「幾乎每個人都適用。重點不是『完美執行』，而是『你願意踏出去』。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

