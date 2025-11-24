台中民防大隊協勤國土防衛與社會安全　盧秀燕現身感謝幹部辛勞

▲民防大隊餐會活動，盧秀燕與會參加。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市民防大隊舉辦「114年民防大隊部暨顧問團聯誼餐會」，台中市長盧秀燕也與會參加，她致詞表示，感謝所有民防幹部長期以來的心來與付出，向大家致上最深的敬意。民防大隊長陳蓀裕說，民防團隊是國土防衛與社會安全不可或缺的重要力量，感謝市府長期以來的支持，期待一起持續成長，共同守護台中。

盧秀燕表示，民防大隊長陳蓀裕上任進入第3年，上任後積極爭取民防弟兄福利，帶領民防大隊配合加強重要節日專案期間及各種節慶活動協勤工作，支援各級民防組織運作。尤其是今年7月15日舉辦的城鎮韌性演習，陳大隊長從演習前的協調會到正式演習，全程參與，指揮、率領民防大隊成員，配合各項任務規劃，圓滿完成演習任務。

盧秀燕也另外致謝民防幹部，她說，感謝民防大隊部幹部及顧問們，以及義警大隊長沈傳欽、義交大隊長李世斌、守望相助大隊長許智翔、山地義勇警察隊長王子壬、志工大隊長張世欣，無私地貢獻時間與心力，加入台中市民力大隊，協助治安、交通及災害防護工作，守護市民安全。

陳蓀裕表示，民防團隊是國土防衛與社會安全不可或缺的重要力量，感謝市警局對大隊部顧問及幹部的用心指導與協助，以及市府長期以來的支持，期待來年，我們一起持續成長，共同守護台中。

陳蓀裕平日熱心公益，利用這次聯誼餐會捐贈新臺幣50萬元贊助「喜樂保育院」建設「喜樂方舟園區」，藉此機會拋磚引玉，希望能感召更多人將愛傳達出去，一起關懷弱勢。

