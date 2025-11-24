分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

▲左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉23日分析2028年總統大選，他指出，立法院長韓國瑜曾跟朋友講過「選總統一定要台灣人選才會上」，而韓國瑜是外省人，自己99.9%保證韓國瑜不會選2028，而台中市長盧秀燕因為豬瘟重傷，可能連意願都沒有了，台北市長蔣萬安2032當選機率更高，去冒這個險幹嘛？最後剩下黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜，但鄭麗文民調一出來就掛了，如果把國民黨洗刷成一個台灣人的黨，那只有台灣人來選比較有可能，那就是侯友宜。

吳子嘉於節目《下班瀚你聊》分析，自己用剔除法來看2028選戰，講坦白的2028能夠排除侯友宜嗎？不可能排除，因為盧秀燕現在因為豬瘟受傷，而自己在這邊99.9%保證韓國瑜不會選2028。

吳子嘉提到，韓國瑜跟非常好的一個朋友講過「在台灣選總統一定要台灣人選才會上」，因為韓國瑜是外省人，自己有所本，如果這位朋友願意曝光的話，自己會把名字講出來。

吳子嘉表示，所以因為韓國瑜有這種表態，自己才有基礎把韓淘汰，最後只剩下兩個人有機會選，就是鄭麗文跟侯友宜，鄭麗文拿著提名權在手上，可是鄭麗文選的話，最高興的、放鞭炮的就是賴清德，鄭麗文選總統不可能贏，但一定有機會選。

吳子嘉認為，盧秀燕沒有想選，因為豬瘟事件後也重傷了，現在連意願都沒有了，而蔣萬安在2032當選機率高，也沒有幾歲，所以2028去冒這個險幹嘛？

吳子嘉認為，國民黨要用紅統來選還是一個台灣人來選？兩個選擇很簡單，國民黨沒有選項，所以2028最後出來的會是侯友宜，因為鄭麗文沒辦法選上，民調一出來就掛了，現在聲望很高，但到了總統選戰，碰到一個台獨派跟紅統派的選項時候，自己用膝蓋想台獨派會贏，所以如果把國民黨洗刷成一個台灣人的黨，那只有台灣人來選比較有可能，那就是侯友宜。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

