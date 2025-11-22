　
【廣編】搖滾之神伍佰為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　成為孩子邁向未來的力量

▲▼ 南澳國小,泰雅族,大樹計畫,伍佰,公益捐款,國泰世華銀行。（圖／南澳國小提供）

▲宜蘭南澳國小籃球隊於校園球場合影，展現團隊力量與追夢精神。

圖／南澳國小提供、文／國泰世華銀行提供

南澳國小籃球隊來自宜蘭泰雅族部落，近年在國際賽事屢創佳績，除了榮獲2025年西班牙巴塞隆納盃U12冠軍與2024年芬蘭海豚盃雙料冠軍，更曾遠赴德國、保加利亞等國家比賽。比賽期間，孩子們也會穿上泰雅族傳統服飾，表演傳統舞蹈，藉此將台灣泰雅族文化推廣至世界各地。值得一提的是，伍佰在影片中深情地說：「讓偏鄉孩子對自己有所期待。」這句話，更是呼應「大樹計畫」長年以來協助逾250個偏遠學校社團探索興趣、發展專長的使命。

國泰世華銀行基金會自2004年啟動「大樹計畫」，22年來累計投入逾3.5億元，支持超過30萬名弱勢學童，其中2025年捐贈金額已達2,200萬元，資助內容涵蓋獎助學金、課後輔導、營養午餐、運動訓練與國際參賽補助等多元面向，遍及全台10個縣市，展現企業長期深耕教育的承諾。

此外，本次為公益獻聲的伍佰將於11月22、23日在高雄巨蛋演出《Rock Star 2》高雄場。國泰世華透過跨界合作，將音樂與公益結合，期望藉由音樂人的影響力，號召更多民眾響應「大樹計畫」。民眾可透過基金會官網進行單筆捐款、定期定額，或使用信用卡回饋點數「小樹點」折抵捐款，讓每一份支持，成為孩子邁向未來的力量。

國泰世華大樹計畫｜伍佰為大樹計畫公益獻聲：https://youtu.be/pmykX3KIcoA
國泰世華銀行基金會「大樹計畫」捐款資訊：https://is.gd/4Y2U07

TWICE週末登高雄世運！10餐酒館推應援特調

南韓人氣女團TWICE出道10年首次來台開唱，22、23日將站上高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》演唱會。高市府攜手10家餐酒館，以TWICE經典名曲為靈感，推出10款應援特調，同時和泰集團旗下yoxi、iRent、去趣等3大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的搭車抵用金、住宿回饋。

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

鄧崇儀接國泰世華銀總座　金管會准了

印象建設動土不收花籃　號召百萬善款助屏基

國泰世華銀行投資策略辦公室領航

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

