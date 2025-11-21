　
盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥再開直播回嗆

@bs55774 #盧秀燕 #賓賓哥 #泰霸團隊 #泰霸團隊江江江 #圤智雨 ♬ 原聲 - 圤智雨

記者柯沛辰／綜合報導

台中市某所國中昨天邀請魔術師王元照到校演講，王也找來網紅賓賓哥（江建樺）出席，不料賓賓哥違反學校禁令開直播，當場遭校長制止。事後，市長盧秀燕痛批「白目」、「台中市永不錄用」。不過，賓賓哥卻開直播回嗆盧「搞不清楚狀況！」

盧秀燕20日赴議會備詢時表示，學校邀請不同行業人士到校分享生涯規劃，這是好事，但學校已事先告知王姓魔術師不能錄影，但王帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，我行我素，非常可惡、白目，這2人「台中市永不錄用」，不會再找他們參與活動。

▲▼賓賓哥直播 。（圖／翻攝自賓賓哥抖音）

▲賓賓哥直播曬出證據，批盧秀燕搞不清楚狀況。（圖／翻攝自賓賓哥抖音）

對此，賓賓哥稍早開直播道歉「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」

不過，提到盧秀燕，賓賓哥仍一肚子氣，開口痛批：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

期間，賓賓哥一度要粉絲去叫盧秀燕來上直播直球對決，同時也為自己抱屈，認為這件事情是他和校方溝通有誤會，但校長當下處理太過激動，「今天，身為一個校長，沒說誰對誰錯，可是她過頭了阿。」

@lee_lee_666 ????媒體蟑螂又再一次行使小人手段 利用媒體的力量來帶動輿論風向 煽動他的信眾們做出霸凌打壓的行為 一群沒有靈魂的「提線木偶」任由牠來操控、出征 等到出事的時候才又把責任撇得一乾二淨 不管這些骯髒的事情做的再多、再卑鄙 也無法抹去他疑似「恐嚇取財」的事實 事實就是事實 即使再如何模糊焦點也無法改變既有的事實 #泰霸團隊賓賓哥 #泰霸團隊江江江 #賓賓哥 #魔術師可樂 #附庸風雅的獅子 ♬ 原聲 - Lee
11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中壢「天道盟應召站」逼10少女賣淫　凌虐拍片販售
台人帶隊挺義大利老闆！中國網友傻眼怒噴一段話　台灣人無法回嘴
研究證實可降膽固醇！醫師推「1蔬菜」方便又營養：加在泡麵中
美國務院主動挺日本　重申反對以武力改變台海現狀
鴻海今晨宣布合作OpenAI　打造美國新一代AI基礎設施
被盧秀燕批「白目」封殺　賓賓哥直播回嗆
砂石車限重15噸竟「超載到77噸」　轉彎翻覆壓死陸師

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

