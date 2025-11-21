盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥再開直播回嗆

記者柯沛辰／綜合報導

台中市某所國中昨天邀請魔術師王元照到校演講，王也找來網紅賓賓哥（江建樺）出席，不料賓賓哥違反學校禁令開直播，當場遭校長制止。事後，市長盧秀燕痛批「白目」、「台中市永不錄用」。不過，賓賓哥卻開直播回嗆盧「搞不清楚狀況！」

盧秀燕20日赴議會備詢時表示，學校邀請不同行業人士到校分享生涯規劃，這是好事，但學校已事先告知王姓魔術師不能錄影，但王帶來朋友卻開直播，完全不尊重學校和孩子隱私，我行我素，非常可惡、白目，這2人「台中市永不錄用」，不會再找他們參與活動。

▲賓賓哥直播曬出證據，批盧秀燕搞不清楚狀況。（圖／翻攝自賓賓哥抖音）

對此，賓賓哥稍早開直播道歉「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」

不過，提到盧秀燕，賓賓哥仍一肚子氣，開口痛批：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

期間，賓賓哥一度要粉絲去叫盧秀燕來上直播直球對決，同時也為自己抱屈，認為這件事情是他和校方溝通有誤會，但校長當下處理太過激動，「今天，身為一個校長，沒說誰對誰錯，可是她過頭了阿。」