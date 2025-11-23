　
國際

傳美考慮推翻馬杜洛　華郵披露「生日大禮」：空投懸賞傳單逼下台

▲▼ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 。（圖／路透）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國川普政府對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的施壓行動可能再度升級，知情人士爆料，白宮近期提議的心理戰計畫，是考慮派遣美國軍機在委內瑞拉首都卡拉卡斯上空投放傳單，藉此進一步施壓馬杜洛迫使其逃離該國，且時間點可能落在23日，也就是馬杜洛生日當天。

傳單內容曝光　懸賞5000萬美元抓馬杜洛

華盛頓郵報報導，據信這項行動尚未獲得授權，但一旦成功執行，將成為美國施壓馬杜洛下台的最新手段。知情人士透露，這批傳單的內容預計包含美方對馬杜洛祭出的5000萬美元（約新台幣15億元）懸賞金資訊。

這項行動時間點最快可能落在23日，也就是馬杜洛63歲生日當天。消息人士稱，時機點似乎經過精心策劃安排。針對相關消息，白宮拒絕置評，五角大廈未回覆華郵置評請求。

現階段尚不清楚這些傳單將如何散布出去，不過已有一些現成辦法。近年來，美軍曾使用飛機投放PDU-5罐，這種裝置能在空中釋放大量傳單飄落地面。

傳生日當天發動心理戰　迫使馬杜洛下台

華郵指出，這類行動旨在進一步施壓馬杜洛使其下台，或是鼓動委內瑞拉反對勢力，但又不會直接攻擊委內瑞拉。在潛在軍事行動之前空投傳單是標準的心理戰策略。

自9月以來，川普已在加勒比海部署大批軍艦及數千名美軍，執行反毒作戰行動，至今已擊殺超過80人。川普此前表示，對委內瑞拉的下一步軍事行動已經大概有了決定，還威脅把現有作戰擴大至陸地目標。

另有美國官員告訴路透社，美方預計在「未來幾天內」展開對委內瑞拉的新階段行動，但行動內容、時間及範圍尚未確認，也不清楚川普是否已做出最終決定。美國政府資深官員透露，對委內瑞拉的行動不排除任何可能性；另有兩名官員表示，選項之一包括推翻總統馬杜洛政權。

►美FAA警告「飛越委內瑞拉」恐有危險！　多家航空急停航班

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

委內瑞拉馬杜洛川普傳單北美要聞

