烏和平方案「是俄願望清單」？　盧比歐堅稱：美國起草

▲▼ 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲盧比歐駁斥參議員們的說法 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國多名參議員爆料，國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣稱烏克蘭「28點和平方案」實際上是俄羅斯的「願望清單」，而非華府官方立場。對此，他23日特地發文強調，該提案確實是由美國主導與制定。

根據白宮說法，烏克蘭「28點和平方案」是盧比歐與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）歷經1個月合作的成果，同時納入烏俄雙方意見。不過，該計畫卻默許了許多澤倫斯基多次明確拒絕的要求，包括要求基輔放棄大片領土等，被批評只會獎勵莫斯科的侵略行為。

多名參議員22日宣稱，盧比歐前往日內瓦和談途中，主動致電告知他們，總統川普正在施壓基輔接受的和平計畫，實際上是俄羅斯的「願望清單」，而非表明華府立場的實際提議。

▲▼美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（圖／路透社）

▲川普希望烏克蘭接受提案。（圖／路透）

共和黨籍參議員朗茲（Mike Rounds）在加拿大哈利法克斯（Halifax）國際安全論壇上透露，盧比歐明確表示這是美國收到之後、再轉交給烏克蘭的提案，「這不是我們的建議，也不是我們的計畫……它看起來更像是用俄文寫的。」獨立參議員金恩（Angus King）說，盧比歐告訴他們，這並非政府計畫，而是「俄羅斯的願望清單」。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）駁斥參議員們的說法為「明顯不實」。盧比歐也在X發文堅稱參議員誤會了，「這項和平提案是由美國起草的，作為進行中談判的強力框架，以來自俄方的意見作為基礎，但也參考了烏克蘭先前和目前持續提供的意見。」

川普希望烏克蘭下周接受提案，澤倫斯基雖未完全拒絕，但堅持要求公平對待，承諾在「我國歷史上最困難時刻之一」與華府冷靜合作。俄羅斯總統普丁21日則表示歡迎，若美國能讓烏克蘭及歐洲盟友同意，該提案「可成為最終和平協議的基礎」。

