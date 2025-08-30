　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳立院刪文化幣經費　翁曉玲駁斥：沒刪預算何來追加預算之理？

▲▼國民黨團召開 罷團詐騙梗圖滿天飛 民進黨惡性不改 記者會 王鴻薇 翁曉玲 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近日在部分社群平台上有網友指出，立法院刪除文化部追加預算，導致青年拿不到文化幣。國民黨立委翁曉玲今（30日）駁斥，「又在造謠」，今年度（114年）的文化部預算高達 279億元，比去年多了 19億元。立法院原本就沒有刪除文化幣經費任何一毛錢，何來「追加預算」之理 ？

翁曉玲說，倘若文化部內部為了其他原因，例如要挪錢去補助青鳥文化人，而去刪減文化幣的部分經費，那就表示文化部根本不重視不愛護青少年的藝文親近權益，年輕人應該要去找文化部算帳，怎麼可犧牲他們的權益，利用他們成為對立法院情勒要錢的工具？

針對文化部追加預算的內容，翁曉玲說，主要是媒宣費、水電費、差旅費、特別費（交際應酬費）、獎補助費。追加這些經費是文化部有發生什麼緊急重大事故以至於錢不夠用？距離年底只剩三、四個月了，很快就要有115年度的預算經費可用了，況且文化部提報的追加預算，幾乎都是回編先前被刪除的預算項目，比例高達三至四成，像這種沒有正當理由、不合法定要件的追加預算，立法院難道該同意嗎？

翁曉玲說，賴政府這一年的作法，就是把弱勢民眾和地方政府當成政治肉票，搞國家級的擄人勒贖，這麼嚴重的拒絕依法行政、違法扣發經費款項的犯罪行徑，監察院和檢調單位竟然視而不見、漠不吭聲，難怪被大家瞧不起，感嘆司法和監察權已死。

另，翁曉玲提到，現在各大學剛開學，正是退役軍人弟兄幫子女交學費的時候。立法院先前已經通過補助退役軍人教育子女補助費的規定，退輔會當時有評估承諾說今年的補助預算經費足以支應，但是她這幾天收到好幾位民眾陳情，竟也說退輔會不核發教育補助費。「請問嚴德發主委，這是您的決定嗎？還是您奉旨不敢發？您對的起那些退伍軍中袍澤嗎？」

翁曉玲指出，日前她向卓內閣質詢時，包含她在內的多位委員都曾經具體指出（ 檢舉或告發 ）行政機關的違法行為，他們會看監察院和司法檢調單位何時啟動職權調查，他們調查辦案的態度與進度，會是她接下來審查115年預算的重要參考依據。倘若監察院和檢調單位持續怠惰不作為，縱容卓榮泰內閣濫權，那麼他們絕對嚴格審查他們的預算經費，相信人民都會同意，不要浪費任何一毛公帑去養一堆冗員。
 

08/29 全台詐欺最新數據

立院文化幣經費翁曉玲預算追加預算文化部

