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離職警爆基層困境　南警澄清裝備足夠、人犯餐費有編經費

▲台南市警局說明，現行配發6682組槍套與3118台密錄器，外勤警裝備已能滿足需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局說明，現行配發6682組槍套與3118台密錄器，外勤警裝備已能滿足需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對一名自稱離職台南員警近日在百萬訂閱YouTube頻道《丁特》直播節目中指出警界裝備不足、基層自費辦案等問題，引發社會關注，台南市警察局4日強調，制度與裝備均已大幅提升，針對員警執勤安全、經費支應與裝備配發都有具體作為，請外界勿受片面說法誤導。

台南市警局指出，2025年度共編列5900萬元預算汰換逾齡警用車輛，已完成汰換50輛汽車與225輛機車，並將逐年編列預算，持續淘汰老舊設備，提升第一線勤務效率，強調「並無要求基層員警募款購車」的情形。

▲台南市警局說明，現行配發6682組槍套與3118台密錄器，外勤警裝備已能滿足需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

針對裝備問題，市警局說明，目前已配置6682組手槍槍套與3118台密錄器，所有警用裝備均由中央統一採購並配發，足以供全體外勤人員使用，無須員警自費添購，防彈衣、槍套等關鍵裝備亦同步更新。

在辦案相關經費方面，警局強調，誤餐費與辦案過程支出皆可由各分局所編列的「刑事辦案工作費」中支應，包含員警及遭逮捕人犯的餐費，不需自掏腰包負擔。另針對外界質疑「打詐流程仍靠傳真」的問題，市警局指出，自2025年2月起，依警政署政策全面改為線上通報系統，強化反詐流程效率，與全國同步接軌。
台南市警局重申，會持續傾聽基層心聲，精進制度改革，讓每位辛勤付出的警察，都能在更安全、有保障的環境中為民服務。

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