楊瓊瓔爭取「廁所再造計畫」8000萬經費　潭雅神后23校受惠

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中多所國中小校內廁所使用超過2、30年，已經老舊，且早期廁所常有管線堵塞、散發異味及積水等設計不良情況，立委楊瓊瓔關心選區內基層學校教學品質，協助大雅三和國小、潭子僑忠國小、神岡社口國小、后里泰安國小等23間學校，共計122間廁所，成功爭取由教育部核定補助學校老舊廁所整修工程金額共8080萬4400元經費，辦理整修工程，促進教學發展。

楊瓊瓔指出，許多學校因經費有限無法進行廁所整建，不僅設施老舊、燈光不足、排水不良，甚至出現漏水、鏽蝕、便器損壞等問題，影響學生健康與上課專注力，實極須中央支持改善。楊瓊瓔補充，自己接獲許多家長反映，由於學校廁所髒亂老舊，許多孩子會選擇不在學校上廁所，憋了一整天之後才到補習班或回家如廁，恐影響學生身心健康。

楊瓊瓔說，廁所改造也是學校美感教育的一環，學校廁所環境衛生與孩子在校生活息息相關，很多學校廁所都已經使用超過20年至30年以上，由於早期廁所設計不良，常有管線堵塞、通風系統不良、散發異味、光線昏暗及地面積水等狀況，因此他極力協助臺中市教育局向教育部鄭英耀部長及國教署彭富源署長爭取中央經費補助學校老舊廁所翻新，未來教育局也會全力協助受補助學校，積極規劃並如期如質的完工。

她說，這次中央挹注經費的改善工程，除了更新馬桶、改善通風採光、優化排水管線，連同防滑與無障礙設施也一併改善，可以說是全面更新設備，讓每位孩子都能安心如廁、快樂學習。

楊瓊瓔表示，過去爭取教育部陸續補助校園圖書室、廚房與操場設施，帶來良好效益；這次爭取核定8080萬4400元經費，預計進行23校122間廁所改善，也期待透過「廁所再造計畫」，讓學校廁所重見光明，不再是孩子避之唯恐不及的陰暗角落，打造友善健康的校園學習環境，讓孩子開心上學，家長安心放心。

