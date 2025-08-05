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陳亭妃一天連跑11場會勘　籲中央速核經費納入災後工程

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受到7月28日與8月2日兩波豪雨侵襲，台南多區傳出淹水災情，民進黨立委陳亭妃5日一天馬不停蹄走訪後壁、永康、安南、大內、北區等受創地區，密集召開11場會勘。

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃邀集農業部農田水利署、水保署、經濟部水利署、內政部國土署與台南市水利局等單位官員與多位市議員、里長參與，要求中央部會全力協助納入後續災後修復工程，展現強力動員力與高效率，被地方人士形容「真的超有效率」。

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

此次會勘焦點包括六塊寮、永康大排與北區、安南區等淹水熱點，陳亭妃主張以擴建溝渠取代干擾鐵道設施，並要求農水署2個月內提出規劃案；針對六塊寮淹水，她則提出上游分流、北安路側溝改建、新順橋改建、滯洪池擴容與設置抽水站等4大改善方案，總經費逾6億。另針對潛盾箱涵排水、舊部落重設箱涵、滯洪池設置等計畫，陳亭妃也積極爭取水利署與國土署補助，呼籲中央加速核定工程與預算。

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，極端氣候造成短延時強降雨已成常態，地方排水工程應同步升級，中央與地方合作不可有空窗。她承諾將持續監督各項治水計畫進度，爭取中央經費支持，讓基層民眾住得安心，「防災要有遠見，不是一場雨過後就結束的事」。

▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）▲立委陳亭妃5日密集舉行11次會勘，逐一勘查台南永康、後壁、安南等淹水熱點，要求中央部會全力支援災後重建經費。（記者林東良翻攝，下同）

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