美30歲女師「付錢買春」多名男國中生！　毒品誘換青春肉體

▲卡麗莎用現金逼迫多名男學生與她發生性關係。（圖／Pulaski County Jail）



記者王佩翊／編譯

美國密蘇里州一名30歲代課女教師涉嫌向國中學生提供金錢、毒品以及酒精，以性侵對方，甚至同時接觸多名男學生，犯行極為惡劣。她於2024年被逮捕，19日被判處10年有期徒刑。

根據《堪薩斯城星報》報導，30歲的前代課老師卡麗莎‧史密斯（Carissa Jane Smith）2024年11月遭到逮捕，並面臨包括法定強姦與兒童性交易在內的19項重罪指控。史密斯最終在2025年9月認罪協商，承認較輕罪名，19日被判10年監禁。

檢方指出，卡麗莎任職於多所學校時，她會透過現金或CashApp支付學生100美元（約新台幣3135元）以上的金額，要求他們提供性服務。報導指出，她還會提供未成年學生酒精或大麻換取性服務，犯罪手法極為惡劣。

更令人震驚的是，史密斯的犯罪並非僅限於一對一接觸。法庭文件揭露，她曾透過學生招募其他同學，詢問是否「想要做一些工作賺錢」，隨後將被害人帶到她的住處進行性侵，而介紹的學生則在門外等候。

起訴書詳述多項駭人聽聞的指控，包括一名學生聲稱史密斯強迫他射精在她體內。當該名受害者表達不適，說出「這太過分了」時，史密斯竟然回應要給他更多錢。

為掩蓋犯行，史密斯採取多種手段威脅受害學生。她反覆警告受害者不准透露任何事情，否則她會「惹上麻煩」。當一名受害學生持有她進行口交的錄影時，史密斯直接「砸爛」該學生的手機銷毀證據。

史密斯甚至對丈夫謊稱，其中一名受害者用一段他們一起吸食大麻的影片勒索她，而她的丈夫更因此持棒球棒威脅該名少年。另一起事件中，史密斯的姊夫聽到有關影片的傳言後，直接在她家中撞見她與未成年學生同床。

檢方表示，史密斯在多個地點性侵未成年人，主要場所為住家，通常趁丈夫外出工作時犯案。其他犯罪地點包括她的車內，以及較為偏僻的「路邊或碎石路上」。

9月17日，史密斯依認罪協商承認較輕罪名，包括兩項與學生發生性接觸罪，以及一項一級危害兒童福利罪。