國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只霸王餐！台網美爆拖欠百萬房租　遭控製造噪音、垃圾丟走廊

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

▲Pei Chung積欠上百萬房租，面臨遭驅逐。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

自稱來自台灣的美國紐約網美Pei Chung多次在高檔餐廳吃霸王餐被抓包，甚至暗示「肉償」抵餐費引發關注。如今傳出她積欠4萬美元（約新台幣125萬元）租金，面臨被房東驅逐的狀況，要在12月2日前搬離威廉斯堡的豪華公寓，還被鄰居投訴把垃圾丟走廊、製造噪音，甚至用口紅在門上寫名字。

紐約郵報報導，Pei Chung就住在布魯克林肯特大道416號的公寓，享有曼哈頓美景，月租金3350美元（約新台幣10.5萬元），這裡也是她經常進行拍攝的地點。打開她的Instagram，可見除了美食照，她還常常拿著名牌拍攝，也會分享性感自拍照。

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

只不過Pei Chung住處租約早已在2024年8月到期，根據大樓人員詹尼（Bob Jenny）的說法，把Pei Chung趕走是首要任務。據信她不但會把垃圾丟在走廊上，不分日夜製造噪音，儘管警方多次前來處理，情況並未獲得改善。

根據住戶的說法，Pei Chung曾在自家門前大叫，拿出紅色唇膏在別人家門上寫名字，傾向獨自搭乘電梯，若有人進來，她就會立刻出去。但也有人認為，她的精神狀況似乎不太穩定，對於他人打招呼不予理會，「她只是需要幫助」。

Pei Chung的房東正是前紐約州長史必哲（Eliot Spitzer），她住的公寓是史必哲在威廉斯堡的開發項目，估值逾6.5億美元。針對Pei Chung欠租一事，史必哲只說，他想訂那些餐廳但都訂不到，並拒絕進一步置評。

近期，Pei Chung在紐約多間高檔餐廳吃霸王餐一事登上媒體版面，還曾因此多次被逮捕。她也在社群媒體上自稱是台灣人。

▲▼ 美國警方多次逮捕一名34歲布魯克林女子Pei Chung。（圖／翻攝自IG）

11/21 全台詐欺最新數據

不只霸王餐！台網美爆拖欠百萬房租　遭控製造噪音、垃圾丟走廊

美國密蘇里州一名30歲代課女教師涉嫌向國中學生提供金錢、毒品以及酒精，以性侵對方，甚至同時接觸多名男學生，犯行極為惡劣。她於2024年被逮捕，19日被判處10年有期徒刑。

