印度全面恢復陸公民旅遊簽證　「高門檻」複雜流程仍待觀察

▲大陸國航班機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

印度政府近日宣佈全面恢復向大陸公民發放旅遊簽證，被外界視為中印關係持續回暖的重要訊號。相較今（2025）年7月僅在印度駐華使領館恢復受理，此次擴大至全球駐外機構，象徵印度對雙邊關係的信心有所提升。不過，大陸旅客曾普遍反映辦理印度簽證「高門檻」、流程複雜，是否因政策放寬而改善仍待觀察。

《環球時報》報導，印度新德里電視台22日消息指，為推動印中關係正常化，印度政府已全面恢復向中國公民發放旅遊簽證。該舉措被印媒評價為印中兩國關係持續緩和的又一重要信號。

當地消息人士對《新印度快報》透露，印度政府日前已在全球範圍內對其駐外大使館及領事館發佈「全面恢復對中國公民旅遊簽證辦理業務」的通知，此舉契合印中雙方為穩定雙邊關係而達成的一系列以民眾為核心的舉措。

據了解，印度此次將受理範圍由駐華機構擴大至全球，被視為對雙邊合作前景更具信心。不過，不少大陸旅客此前曾反映赴印簽證程序繁瑣、通過率不高，與全球國家普遍簡化簽證流程的趨勢相距甚遠。印度旅行社業者也表示，複雜流程讓中國遊客轉往其他目的地。

大陸中青旅首席品牌官徐曉磊指出，儘管中印直航恢復、旅遊簽證重新開放，有助提升旅客意願，但短期內仍難出現大幅增長，印度若希望吸引更多中國旅客，仍須同步改善旅遊服務體系、強化安全保障、增加中文導遊與配套設施，並進一步優化簽證流程，以提升旅遊市場競爭力。