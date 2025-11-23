　
網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了　網懂：其實很好玩

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲男友出國不買網卡，靠熱點和WiFi撐全程。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

有些人認為，出國要有網路才有安全感。不過一名妹子直呼，男友出國從不買網卡，只靠別人熱點或免費WiFi撐全程，因此只會傳來「早安晚安」向她報平安。文章一出，網友笑回，許多男生出國不發限動、不打卡；也有人認為他只是想放鬆離線，不想接收一堆吵雜訊息。

原PO在Dcard透露，男友出國從沒主動買過網卡，到了當地就開始找家人或朋友分享熱點，或是蹭免費的WiFi，所以出遊那幾天，男友只會跟她說早安和晚安。

原PO還說，上個月難得兩人一起出國，男友同樣沒打算買漫遊網卡，是她主動問起，對方才麻煩她幫代買網卡。對此，原PO感到十分好奇，「有人的另一半也是這樣嗎？」

底下網友留言熱議，「大部分男生出國又不會開直播或發IG限動，也不會無止盡的打卡，我出國頂多用GPS和回飯店傳LINE而已」、「我只敢在國內不辦網路，在國外是真的勇，都不怕有緊急事嗎」、「離線地圖可以先下載，不辦其實沒差，用GPS仍可定位」、「可能覺得難得出國清淨了，辦網卡還會收到一堆訊息很煩吧」。

也有網友分享超狂經歷，「我和朋友一起出國，對方真的沒在用Google Maps，直接拿著實體地圖就能找到路」、「我爸媽環遊世界應該超過50個國家，也是出國堅持不辦網路，他們講了好幾次到哪都有WiFi，我還是難以想像他們怎麼做到的」、「我在日本住一年，那段期間就是在家看好路線，因為列車班次很多，隨機搭隨機下車，再隨心所欲的亂走，其實很好玩的～可以觀察到更多景色」。

網路全靠別人！男友「出國只傳早晚安」她傻了　網懂：其實很好玩

關鍵字：

出國漫遊網卡網路wifi旅遊

