剛開完刀還住院！OL病假才休一半　被惡主管逼「臥床上班」

▲印度一名女上班族請假開刀，沒想到病假才休到一半，就被主管要求盡快復工。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

印度一名員工剛動完手術、點滴還掛在手上，竟接到主管電話，要求「臥床工作」，氣得她上網公開老闆的超扯行徑，引發網友熱烈討論。從原PO提供的對話紀錄可以看到，儘管她已經提前請好15天的病假，在第7天時仍被主管逼問，「何時才要回來上班？」

根據《新德里電視台》報導，這名印度上班族在Reddit分享自身遭遇，她直言，這是多年來第一次請超過3天的病假，自己已經忍受身體的病痛長達3到4個月，但在藥物治療後仍無效，醫師建議立即手術，才會不得已請假動手術。

為避免影響公司旺季，她精心安排手術時程，甚至在請假前加班到深夜和假日，確保團隊工作順利銜接。豈料，手術當天她還在麻醉狀態下，主管就打電話追蹤工作進度，當時她根本無法接聽電話。

更誇張的是，術後第3天，老闆開始詢問康復進度，甚至直接要求她「在病床上工作」。到了第7天，主管更是直接逼問，「你什麼時候能回來上班？」完全無視她已提交的醫師診斷書和15天病假核准單。

該員工在貼文中附上與主管的WhatsApp對話截圖作為證據，內容顯示主管多次催促復工，讓許多網友看了直搖頭。有人建議，「直接關閉通知，這種公司趁早離職」；也有人分享類似經驗稱，「我會禮貌地說一次生病期間無法工作，之後就不接電話，然後立刻辭職。」

這起事件凸顯印度職場文化問題，許多員工即使有合理請假權利，仍會因請病假感到愧疚。網友留言表示，「你已經請假並獲得批准，根本不需要有罪惡感或過度解釋。」

另有網友指出，自己也曾在住院期間被主管要求工作，只是當時主管比較謹慎，沒有被她留下任何證據。