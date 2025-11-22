　
台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本流感疫情再度飆升，平均每家醫療機構通報患者數已衝上 37.73人，比前一週大增、也是今年度首次突破警戒線的30人。前台大醫師、旅日達人林氏璧整理最新數據指出，目前疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，讓他忍不住提醒近期要赴日的旅客務必要注意。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」提到，根據健康危機管理研究機構統計，截至 11 月 16 日止的一週，全日本超過 3000 家醫療機構通報 14萬5526 名患者，為前一週的 1.7 倍，升得非常快。

其中 24 個都道府縣超過警報線，包括宮城（80.02）、埼玉（70.01）、福島（58.54）、岩手（55.9）、東京（44.75）、「地圖上一片紅通通，幾乎所有縣都上升」。

貼文中他也引用 NHK 對東京醫科大學濱田篤郎教授的訪問內容，指出疫情可能在 12 月達到高峰，但也不排除跨越聖誕及年末年始，「因為接觸機會與移動會增加」，提醒民眾務必採取防疫措施。

他加上自己的觀察，「東京這波不太妙，和創下紀錄的去年相比，目前斜率幾乎一樣往上衝。」他說去年高峰在年假前，但今年提早一個月，「是否會超越去年大流行值得觀察」。此外他也提醒，由於 H3N2 一段時間沒有大流行，「未必會像去年一樣來得快、去得快，有可能拖到明年 3～4 月才緩和」。

最後林氏璧貼心補充日前給旅客的叮嚀，包括施打疫苗、旅平險須注意是否含法定傳染病、準備常備藥、勤洗手、在人多處戴口罩、以及可線上加保日本旅遊保險等，並附上相關文章連結供民眾參考。

11/20 全台詐欺最新數據

日本流感東京H3N2旅遊出國防疫林氏璧

