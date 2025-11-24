　
國際

家族詛咒是真的？　甘迺迪35歲外孫女「自爆癌末」只剩1年壽命

▲▼美國前總統小甘迺迪（John F. Kennedy）外孫女塔蒂亞娜·施拉茲伯格（Tatiana Schlossberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔蒂亞娜被醫師研判只剩1年壽命。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國「甘迺迪家族詛咒」的傳言持續流傳，在前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺屆滿62年這天，他的外孫女塔蒂亞娜·施拉茲伯格（Tatiana Schlossberg）坦承罹患血癌末期，還被醫師告知僅剩不到1年壽命。

35歲的塔蒂安娜是前總統甘迺迪女兒卡洛琳‧甘迺迪（Caroline Kennedy）的長女，她在《紐約客》發文透露，去年5月產下第二胎後，例行血檢出現異常，隨後確診為急性骨髓性白血病，也就是其中一種血癌。此外，她還帶有罕見的「第3號染色體倒置」突變，無法透過標準療程治癒。

塔蒂亞娜回憶診斷當下非常震驚，因為自己毫無症狀，懷孕9個月還能在泳池游1英里（約1.6公里），「我沒有生病，甚至感覺是自己所認識最健康的人之一。」她在哥倫比亞長老會醫院（Columbia-Presbyterian Hospital）接受5周治療，轉至紀念史隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering）移植骨髓，之後在家接受化療，今年1月更參與CAR-T細胞免疫療法臨床試驗，最終仍被告知生命僅剩1年。

甘迺迪家族長期籠罩在「詛咒」陰霾下，塔蒂亞娜在文中寫道，「我的一生都試圖做個好人、好學生、好姊妹、好女兒，保護我的母親，從不讓她難過或生氣。現在我卻為她的生活、我們的家族生活增添了新的悲劇，而我無力阻止。」

「甘迺迪家族詛咒」列表

2025年
35歲的塔蒂亞娜證實罹患血癌末期，被醫師研判只剩1年壽命。

2020年
前司法部長羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy）孫女、40歲的梅芙·甘迺迪·湯生·麥肯（Maeve Kennedy Townsend McKean），帶著8歲兒子在馬里蘭州切薩皮克灣（Chesapeake Bay）划獨木舟，卻不幸發生意外雙雙身亡。

2019年
羅伯特·甘迺迪外孫女、年僅22歲的西爾莎·甘迺迪·希爾（Saoirse Kennedy Hill）在麻州家中用藥過量去世。

▼梅芙·甘迺迪·湯生·麥肯與8歲兒子在一場獨木舟意外中去世。（圖／翻攝自Facebook／David McKean）

▲梅芙．甘迺迪．湯生．麥肯（Maeve Kennedy Townsend McKean）與8歲兒子吉地安．麥肯（Gideon McKean）划獨木舟發生意外去世。（圖／翻攝自Facebook／David McKean）

2012年
現任衛生及公共服務部長小羅伯特·甘迺迪（RFK Jr.）的妻子瑪麗·理查德森·甘迺迪（Mary Richardson Kennedy），在紐約家中自殺身亡。

2011年
前參議員泰德·甘迺迪（Ted Kennedy）的長女卡拉（Kara），在華府某健身房運動後，心臟病發身亡。她多年前曾接受過肺癌治療。

1999年
前總統甘迺迪的兒子小約翰·甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）駕駛小飛機墜入麻州外海，他與同行的妻子卡羅琳·貝塞特（Caroline Bessette）及大姨子勞倫（Lauren）一共3人均不幸身亡。

1997年
羅伯特·甘迺迪的兒子邁克（Michael）在科羅拉多州阿斯彭（Aspen）的滑雪事故中身亡。

1984年
羅伯特·甘迺迪的兒子大衛（David）在棕櫚灘（Palm Beach）一間飯店中用藥過量去世。

▼美國前總統甘迺迪的兒子小約翰·甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）墜機身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前總統甘迺迪的兒子小約翰·甘迺迪（John F. Kennedy Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

1969年
前參議員泰德·甘迺迪在麻州查帕奎迪克島（Chappaquiddick Island）駕車衝下橋，車上乘客、競選幕僚瑪麗·喬·科佩奇尼（Mary Jo Kopechne）身亡。

1968年
前總統甘迺迪的弟弟、前司法部長羅伯特·甘迺迪，在贏得加州總統初選後，於洛杉磯大使飯店（Ambassador Hotel）被刺殺身亡。

1963年
美國前總統約翰·甘迺迪（President John F. Kennedy），46歲時在德州達拉斯遭槍擊身亡。

▼1963年11月22日，甘迺迪被暗殺大約1分鐘前，在車上向民眾揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國前總統小甘迺迪（John F. Kennedy）1963年11月22日在德州達拉斯被暗殺大約1分鐘前，在車上向民眾揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

1963年
約翰·甘迺迪和妻子賈姬（Jackie）的兒子在出生39小時後夭折。

1948年
美國駐英大使老約瑟夫·甘迺迪（Joseph P. Kennedy Sr.）之女、凱薩琳·「琪克」·甘迺迪（Kathleen “Kick” Kennedy），28 歲時在法國的一場空難中喪生。

1944年
甘迺迪總統的哥哥、小約瑟夫·P·甘迺迪（Joseph P. Kennedy Jr.），29歲參與二戰某次秘密任務中，駕駛一架載有炸藥的海軍轟炸機，卻在半空中爆炸身亡。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

沈玉琳抗癌好轉了！

沈玉琳抗癌好轉了！

藝人沈玉琳今年7月底傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。潘若迪今（17日）現身《綜藝OK啦》錄影，被問到好友近況，他則說每天都會和他視訊通話，直呼對方是鬥士，現在治療狀況很好，有望在今年就康復回歸螢光幕。

愛喝能量飲要小心恐讓血癌惡化

愛喝能量飲要小心恐讓血癌惡化

沈玉琳強撐錄影…病倒前畫面曝光

沈玉琳強撐錄影…病倒前畫面曝光

沈玉琳罹血癌！名醫曝「1原因」簡直慢性自殺

沈玉琳罹血癌！名醫曝「1原因」簡直慢性自殺

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

