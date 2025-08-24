母女都罹血癌！元凶竟是「家中1物」　營養師示警：藏一級致癌物

▲劣質紙箱其實含有一級致癌物。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

資深藝人沈玉琳罹患白血病（Leukemia），震驚社會各界，而白血病俗稱血癌，患病原因包含環境、遺傳等。對此，營養師黃品瑄特別提醒，部分劣質紙箱可能含有甲醛、苯等致癌物。她也透露，曾經有一對母女因家中堆滿劣質的紙箱，疑似因為長期吸入有毒氣體，結果兩人都得了血癌。

黃品瑄在臉書粉專「黃品瑄 營養師」PO出一段影片，當中透露不少人家中囤了一堆紙箱，不過許多人以為只會佔空間、容易累積成灰塵而已，事實上，很有可能暗藏甲醛、苯等一級致癌物。

黃品瑄提到，先前就傳出有一對母女的家中，堆滿了各種劣質的紙箱，兩人長期吸入有毒氣體，結果最後一起罹患白血病。

黃品瑄指出，部分劣質紙箱在製作的時候，可能使用了含有「甲醛的膠或油墨」等有毒物質，在高溫之下，就很容易揮發到空氣。

黃品瑄說，若吸入那些有毒物質，可能就會刺激到呼吸道，損害人類的免疫系統；若皮膚接觸到物質，也可能會出現紅腫或發癢。嚴重的話，甚至會引發鼻咽癌、白血病。

甲醛、苯已被世界衛生組織列為一級致癌物。黃品瑄提醒，甲醛、苯不只是可能存在於家具或是油漆之中，品質不良的紙箱也有可能會出現這些有毒物質。

而民眾也很難得知網購寄來的紙箱來源與成分，因此想要降低風險的話，黃品瑄強調，最簡單的做法就是「不要囤積紙箱」，應定期清理家中環境、隨時保持室內通風，若家中有紙箱，也要避免置放在高溫的環境中。

