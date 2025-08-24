沈玉琳罹血癌！名醫曝自身罹癌經驗　「1原因」簡直慢性自殺

▲沈玉琳。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

資深主持人沈玉琳證實罹患白血病（俗稱血癌），震驚演藝圈。他日前在臉書表示，自己每年都做高階健檢，平時也算養生，對於罹患血癌感到相當訝異。對此，也曾罹患血癌的知名婦產科醫師林禹宏發文，以自身經驗推測「可能和長期的睡眠不足和壓力有關。」

看到沈玉琳公開自己得到白血病，林禹宏醫師想到多年來常有人問他為什麼會得白血病？他說自己並沒有接觸輻射、病毒感染或化學物質等高風險因子，推測最可能的原因，與「長期睡眠不足及壓力過大」有關。

林醫師回憶，從高中開始，他每天睡眠時間幾乎不到六小時；成為主治醫師後，半夜常得趕回醫院接生或動緊急手術，睡眠更是嚴重不足。「生病以後回想起來，簡直是慢性自殺。」他進一步指出，雖然睡眠不足不會直接導致癌症，但長期下來會創造出有利於癌症發展的環境，確實會增加罹癌風險。

他解釋，研究顯示長期睡眠不足，會讓免疫功能下降、褪黑激素分泌減少，進而增加慢性發炎與氧化壓力，影響DNA修復並造成內分泌失調，「這些都會讓癌症更容易發生。」林醫師呼籲，為了健康，每天最好維持7到9小時的睡眠，不過也提醒「睡眠不是越久越好」，因為超過9小時同樣可能與某些癌症相關。

最後他無奈直言，這些年累積的生活習慣，終於讓自己付出代價，也希望大家不要重蹈覆轍，「睡眠不足，真的會讓身體默默走向崩壞。」