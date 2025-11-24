味王家族千億股權離奇消失　法官罰10控股公司各2萬

▲大洋僑果等10家公司是頴川家族用以管理海內外千億資產的控股公司，傳出股票下落不明。



食品大廠味王家族千億資產大戰，如今全面演變成遺產大戰！台裔日本籍名譽董事長頴川建忠（本名陳建忠）過世後，頴川家族掌控千億資產的10家核心控股公司，爆出「千億股票」離奇消失。台北地院本月罕見對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，原因是所有公司一致拒絕提供股票去向資訊。

▲頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

知情人士指出，長子頴川浩和與老臣陳清福一派，與次子頴川欽和陣營多年的家族爭產，已從內部攻防升級為跨境法律戰爭奪遺產，官司已在台灣及日本開打，這10家控股股票下落不明成為關鍵戰場。

▲頴川建忠（中）身價千億，是味王及民視大股東，已於2023年過世。

今年11月3日，台北地院對10家控股公司同時裁處罰鍰，這10家公司是屬於頴川建忠家族掌控海內外千億事業的核心結構，包括大洋僑果、萬果貿易、僑果實業、建隆興業、金元實業、浩祥貿易、全青、程威、僑果企業與全威投資，卻在法院要求提供股票保管資料時集體不回覆。

▲頴川欽和（圖）是身價千億的頴川建忠次子，在台日2地打爭產官司。（翻攝頴川建忠社會福利慈善事業基金會官網）

▲味王前董座陳清福（圖）是頴川家族老臣，與長子頴川浩和同陣營對抗頴川欽和。

由於這10家公司股票並未在上市及上櫃市場交易，因此並無數位化集中保管，仍是以傳統紙本股票方式保存。股票不出現，就難以進行股權分割，這10家公司遭法院裁處共20萬元罰鍰，每家罰2萬元，也意外揭開關鍵事實，支撐頴川家族食品、媒體王國的控股股票，竟在遺產分割前夕全部不知下落，整起官司撲朔迷離。



