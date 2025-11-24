　
社會 社會焦點 保障人權

皇池遭爆大違建　負責人雄厚背景曝光

市府複檢後，皇池又將廚房周邊的違建蓋回，繼續營業。（讀者提供）

▲市府複檢後，皇池又將廚房周邊的違建蓋回，繼續營業。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

號稱北台灣最大的溫泉業者皇池，遭控會館許多設施都是違建，25年來經39次檢舉查報，至今仍屹立不搖。記者實地走訪皇池溫泉會館，發現一館的大眾池、餐廳、湯屋等設施，皆全數營運中，但三館的營業項目略有變動，業者以「場地限制」為由，將原本的女湯浴場改為男湯，要求女性客人改至一館消費，可能是為了避人耳目，刻意縮小營業規模。

除了違建爭議外，皇池溫泉會館還涉及逃漏稅。另一名離職員工Ｂ小姐向本刊表示，這些年來，消費者無論到皇池泡湯、用餐或買溫泉套票，若不主動索取發票，業者都會刻意不給，後來因被人多次反映，才漸漸改善，皇池是年營業額上億元的大公司，涉及逃漏稅的金額難以估計。

空照圖顯示，皇池為擴大營業，在山坡地蓋滿建物作為溫泉會館營利。（讀者提供）

▲空照圖顯示，皇池為擴大營業，在山坡地蓋滿建物作為溫泉會館營利。（讀者提供）

Ｂ小姐還說，皇池對員工很苛刻，是違反《勞基法》的大戶，今年8月，皇池被要求拆除違建時，主管要員工從月中到月底暫停工作，並卻告訴大家，公司只給二天工資，讓員工非常氣憤。此外，皇池為了降低營運成本，還要求員工在淡季時，自動減少工時，甚至有未保勞健保、低報薪資、無特休等問題，台北市政府勞動局頻頻接獲申訴，勞資糾紛不斷。

本刊調查，皇池負責人游騰在是中華民國溫泉觀光協會副理事長，今年初有民眾控訴紗帽山部分溫泉業者，因設備老舊、經營不善等問題歇業，導致購買的套票無法使用，他還代表業者受訪，表示這些套票都可以拿到皇池使用，並強調當地16家溫泉業者，將配合市府的溫泉產業專區改善計畫進行整修，明年取得建照後，將以全新面貌與消費者見面，營造優良商家的形象。

不過，皇池其實有不少黑歷史。2011年，皇池與三家行銷業者合作，推出雙人吃到飽及溫泉風呂泡湯團購活動，結果消費者於活動期間預約訂位，卻被告知預約額滿、活動已截止，要消費者自行退費。

皇池溫泉會館將廚房外圍的違建拆除，等待市府檢查。（讀者提供）

▲皇池溫泉會館將廚房外圍的違建拆除，等待市府檢查。（讀者提供）

消費者一怒之下，向行政院公平交易委員會檢舉，公平會調查之後，認定皇池及三家業者廣告不實，各裁罰五萬到十萬元。此外，2015年1月，民眾檢舉有溫泉業者排放油脂及盥洗泡沫廢水，汙染磺溪溪水及岩壁，台北市政府環保局稽查發現，就是皇池與另一家溫泉業者所為，最後依《廢棄物清理法》告發二家違規業者。


知名溫泉大違建3／情侶泡湯屢傳遭偷拍　皇池溫泉再爆超大違建回應了
知名溫泉大違建／25年被檢舉39次拆了又蓋　北投知名皇池溫泉遭爆超大違建有人罩

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

