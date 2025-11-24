　
社會 社會焦點 保障人權

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

頴川建忠（中）晚年住進台北萬華養生村，2017年曾由老臣陳清福（右）陪同受訪。

▲頴川建忠（中）晚年住進台北萬華養生村，2017年曾由老臣陳清福（右）陪同受訪。

圖文／鏡週刊

民視及味王大股東頴川建忠家族千遺產爭奪戰中，裁定書同時證實外界先前並未公開的訊息，味王名譽董事長、民視大股東頴川建忠，已於2023年以百歲高齡辭世。味王的大股東頴川建忠為「青果大王」陳查某長子，因健康因素，自2014年後淡出經營，家族第三代隨即分裂成兩大陣營。

長子派由長子頴川浩和、三子頴川万和及老臣陳清福領軍，主張控股股權屬頴川建忠長期規劃的接班布局；次子派則由次子頴川欽和、兩位姊妹與母親頴川千穗組成，認為控股股權屬「借名登記」，應先返還給父親名下，再由6名繼承人依法分配。

頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

▲頴川家族的大洋僑果等控股公司，與味王公司（圖）都在同棟大樓內。

知情人士透露：「陳清福與長子頴川浩和掌握家族事業實際經營權，多年來採取以靜制動策略，不主動揭露控股股票的真實去向。」10家控股公司控有家族多數資產，但細部資料從未公開，讓整起訴訟更為複雜。

頴川建忠晚年因失智入住台北市萬華高級養生村，由專人照護。家族內部早因經營權裂痕加深，後事也極為低調，外界直到法院裁定書披露死亡日期「頴川建忠於112年8月24日過世」，才驚覺青果王國靈魂人物已悄然離世，他未留下明確遺囑，龐大的借名股權與交叉持股因此迅速引爆新一波爭產大戰。

味王是食品大廠，味精及王子麵是代表性產品。

▲味王是食品大廠，味精及王子麵是代表性產品。

頴川建忠過世後，家族紛爭不但未因喪事而停歇，反因遺產分配未果而更趨激烈。次子頴川欽和主張，父親生前確實以「借名登記」方式將控股股票分散登記在老臣及子女名下，他早在父親仍在世時即提告，要求返還股票。2022年，台北地院認定借名登記成立，判陳清福等人返還大洋僑果等10家控股公司總計447萬股，在頴川建忠過世後，這些股票依法應轉為全體繼承人共同繼承的遺產，但卻傳出股票離奇不知去向。

由於頴川建忠為日本籍，最終遺產分配極可能由日本法院定奪。雙方目前已將主戰場移往日本，而被告一方讓股票遲遲不出現，被視為拖延戰術之一，在日本判決出爐前，這批牽動千億家產的控股公司股票究竟身在何處，恐仍是一團難解的迷霧。


孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

