政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應：用汗水和毅力讓世界看見台灣

▲「台灣球后」戴資穎出賽台北羽球公開賽。（圖／記者簡名杉攝）

▲戴資穎宣布退役，消息受到討論。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

羽球天后戴資穎7日晚間正式宣布退役，消息受到台灣人矚目，曾是金牌國手的運動部部長李洋也感性喊話「阿戴辛苦了」。對此，總統賴清德也在貼文留言回應「謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量」。

戴資穎7日晚間在臉書發文，正式宣布退役，並稱去年深深受到打擊，因為腳傷而不曉得能不能順利上場比賽，最後的幾場比賽當中，還因為膝蓋痛到被迫離開球場，無法在職業生涯中有個完整的結局，「不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…。」

由於不想讓大家看見脆弱的一面，戴資穎無法給出完美的退役儀式，最終選擇在社群軟體公布消息。同時她也表示，由於今年左腳、右腳都開刀，復健了相當長的時間，相當感謝國訓中心、協會給予的支援與照顧，也感謝周文毅醫師的神手，讓她的膝蓋能夠完整修復，未來的生活還能正常活動、運動。

戴資穎坦言，退役後的規劃目前還沒想到，但至少能夠開始體驗「不用鬧鐘叫醒我」的生活，「謝謝羽毛球帶給我的一切。戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」

除了網友送上祝福以外，曾是羽球金牌國手的運動部部長李洋也感性表示「阿戴辛苦了」。總統賴清德也在臉書獻上祝福，「小戴辛苦了！謝謝妳用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量。妳的拚勁和笑容，早已成為台灣人共同的驕傲。祝福妳開啟人生的新篇章，健康、快樂、順心！」

 
11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦
黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光

台灣永遠的球后戴資穎正式走下球場， 結束超過20年的傳奇旅程。小戴15歲初次登上國際賽舞台就一鳴驚人，一步步登上世界之巔，生涯共拿下32座冠軍、締造214周球后在位紀錄，至今仍是史上唯一累積30冠以上的女單選手。她以華麗球技征服全世界，英國名球評「克媽」盛讚小戴是自己見過「最偉大」的女單選手。

羽球戴資穎退役總統祝福

