　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

▲▼曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）

曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「一直想為花蓮做些甚麼！」帶著這樣的心情與牽掛，藝人曾寶儀15日上午捐贈價值 200 萬元的復康車給門諾醫院，象徵著一份主動、柔軟的愛。捐贈儀式選在音樂人李宗盛捐建的「吉安失智園區年華樓」前舉行，在這座承載無數善意的建築前，再添一筆為長者生活的祝福，讓照護延伸得更遠、更穩，也更溫暖。 
 
「這裡彙集了花蓮最美的山與海，也承載著許多人對長輩的掛念。」吉安園區在今年落成，由知名音樂人李宗盛捐贈打造的年華樓，其誕生象徵一份想讓長輩「老得更安心」的心願落地。而門諾團隊更盼把照護從園區向外延伸至社區每一個需要被看見的角落。曾寶儀的捐贈，正是為了補上這塊最關鍵的交通拼圖。

▲▼曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）

▼曾寶儀將復康車捐給門諾醫院讓照護延伸得更遠、更穩，也更溫暖。
 
門諾醫院院長莊永鑣說：「感謝人美心美的寶儀為花蓮長者助力」他表示，近年來花蓮受地震與颱風影響災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現。但他深信：「暴風雨帶不走的，是彼此扶持的力量！」愛心捐贈的復康車來得正是時候，能讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。路再遠，也要讓他們安全回家。
 
站在年華樓前，曾寶儀笑著說，自己之所以願意站在鏡頭前，是希望「更多人知道花蓮需要幫忙」，希望捐車之後，後面也會有一些人跟著來。她強調，十二年來，她默默關注花東的交通議題，先前捐贈三輛復康車也陸續投入服務。今年，她想讓這份心意落在花蓮。

▲▼曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
她感謝大哥李宗盛牽起這條善的循環：「我們就像牽著大哥的手，帶我們一起來吧。」她也調侃說，將父親曾志偉的名字印在車身上，「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」
 
曾寶儀溫柔地補了一句：「我只是很感謝，有這個機會能做一點小事。如果可以，希望這台車能在花蓮各個地方跑來跑去，陪伴更多需要的人。」

▲▼曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）

站在年華樓前，曾寶儀笑著說：希望更多人知道花蓮需要幫忙。

門諾醫院長照部主任江筱蕙笑稱，自己是第一位真正「開過這台車」的人，「要先測試一下嘛！」她仔細介紹這台復康車即將承接的任務，除支援吉安園區日照中心、失智照護樓提供長者就醫、復健、返家接送等服務外，未來更延伸至 壽豐、海岸線及偏遠聚落，補上最不易抵達的交通缺口。
 
江筱蕙說：「花蓮的長者最需要的不是華麗的承諾，而是有人願意在他需要時，站在身邊、陪著前行。」
 
儀式最後，曾寶儀偕眾人在嶄新的復康車前合影，希望這善的循環繼續延伸下去，讓這條關懷之路不停歇，用新車把長者從家帶到醫院，再安全帶回家；把善意從藝人帶到社區，再傳到每一位願意一起付出的人。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險　台灣標檢局同步示警
「道歉後被勒索2000萬」　館長還原經過：我以為我強姦殺人
Andy帥氣登走鐘獎！風光入圍五大獎　主持人：身無分文的超人
毒蛋賣到台中！　3240斤被民眾吃下肚
蘋果輸了！　Apple Watch侵權恐賠194億
中國發動實彈演習！　總統府籲：停止不恰當單邊作為

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

【譚兵讀武EP279】「青島大爆破」海軍八艦自沉阻航道　沈鴻烈主政下的山東游擊隊故事多

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

友善職場幸福共好　南市勞工局攜手長榮大學提升庇護員工職安知能

「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

守住善心！退休檢察長羅榮乾「服務利他」點亮千人生命

王正坤醫師捐600萬元整建講堂　再獲教育部「金質獎牌」肯定

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導　留意冬季用電安全

曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作作品美化生活、療癒身心

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導　住警器、CPR成最夯學習點

資產1.5億問「台北住哪」：祖產不能賣　專家無情打臉

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

隨SOGO敦化館一同熄燈　Sarabeth’s台灣創始店營業至12/14

屏東78歲婦深夜路邊徘徊　東港警靠「這小物」成功助返家

比球賽更比正義！屏東「廉政盃」壘球賽開打　反貪反詐全面升級

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

馬太鞍溪堰塞湖水位持續續降低！　3號堰塞湖只剩15萬立方公尺

遭爆找員工睡館嫂！館長反控他拿性愛片勒索　昔護妻PO爆乳照被挖

記憶體股狂飆淪大股東提款機！　華東、南亞科被賣不停

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

【地裂了！】基隆工地害鄰宅塌「天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

地方熱門新聞

邱臣遠帶領新竹市繳出亮眼成績單

台南火警影響高雄！環保局：關窗少外出

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

堰塞湖溢流致道路中斷　多點交通管制

友邦聖克里斯多福及尼維斯總理訪台南巴士底市與台南締結姊妹市

王珮毓爭取桃園市府　補助高齡換照健檢費用

停車再開秒停動作　安全回家秘訣

海巡金馬澎分署力堵非洲豬瘟　攔截陸製農藥、1公噸螺螄粉

南門市場大火　余信憲關切攤商補償金發放　

萬里首座機車練習場啟用　公所爭取原地考照更便利

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

胡麻節湧人潮！佳里消防隊進駐宣導住警器、CPR成最夯學習點

王正坤醫師捐600萬元整建講堂再獲教育部「金質獎牌」肯定

更多熱門

相關新聞

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」

宜蘭連日暴雨造成多處積淹水災情，有遊客住民宿也遇上危急時刻。一名網友在Threads分享，自己入住宜蘭民宿時，突遇大水湧入，一樓被淹成「小泳池」，朋友外出買東西受困返不來，他趕緊拿著游泳圈外出救人，途中還遇到阿公求助，稱阿嬤腿腳無力上不了二樓，他立刻折返協助脫困，整段歷程相當驚險，也讓其他人跪讚暖心。

屏東翁誤打110說不清地點！警消仍即時關懷

屏東翁誤打110說不清地點！警消仍即時關懷

布偶貓主動當乾爸　值夜班顧寶寶

布偶貓主動當乾爸　值夜班顧寶寶

曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　

曾寶儀拱爸爸再來《夜市王》好偷吃　

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

戴資穎宣布退役　賴清德感性回應

關鍵字：

曾寶儀復康車門諾醫院年華樓暖心祝福

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

假低收住豪宅還領百萬！王世堅轟衛福部放水

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

潛店老闆性侵女學員！趁她裸睡強闖逞慾

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

8旬母悶殺癱瘓兒　律師：不建議特赦

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面