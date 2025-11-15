曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

▲曾寶儀開著價值200萬的復康車把愛送進花蓮。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「一直想為花蓮做些甚麼！」帶著這樣的心情與牽掛，藝人曾寶儀15日上午捐贈價值 200 萬元的復康車給門諾醫院，象徵著一份主動、柔軟的愛。捐贈儀式選在音樂人李宗盛捐建的「吉安失智園區年華樓」前舉行，在這座承載無數善意的建築前，再添一筆為長者生活的祝福，讓照護延伸得更遠、更穩，也更溫暖。



「這裡彙集了花蓮最美的山與海，也承載著許多人對長輩的掛念。」吉安園區在今年落成，由知名音樂人李宗盛捐贈打造的年華樓，其誕生象徵一份想讓長輩「老得更安心」的心願落地。而門諾團隊更盼把照護從園區向外延伸至社區每一個需要被看見的角落。曾寶儀的捐贈，正是為了補上這塊最關鍵的交通拼圖。

▲▼曾寶儀將復康車捐給門諾醫院讓照護延伸得更遠、更穩，也更溫暖。



門諾醫院院長莊永鑣說：「感謝人美心美的寶儀為花蓮長者助力」他表示，近年來花蓮受地震與颱風影響災難不斷、交通受阻，醫療與長照需求湧現。但他深信：「暴風雨帶不走的，是彼此扶持的力量！」愛心捐贈的復康車來得正是時候，能讓長輩在災後仍能安心就醫、穩定生活。路再遠，也要讓他們安全回家。



站在年華樓前，曾寶儀笑著說，自己之所以願意站在鏡頭前，是希望「更多人知道花蓮需要幫忙」，希望捐車之後，後面也會有一些人跟著來。她強調，十二年來，她默默關注花東的交通議題，先前捐贈三輛復康車也陸續投入服務。今年，她想讓這份心意落在花蓮。





她感謝大哥李宗盛牽起這條善的循環：「我們就像牽著大哥的手，帶我們一起來吧。」她也調侃說，將父親曾志偉的名字印在車身上，「因為長輩們比較認識他，看到名字會有種親切感。」



曾寶儀溫柔地補了一句：「我只是很感謝，有這個機會能做一點小事。如果可以，希望這台車能在花蓮各個地方跑來跑去，陪伴更多需要的人。」

▲站在年華樓前，曾寶儀笑著說：希望更多人知道花蓮需要幫忙。



門諾醫院長照部主任江筱蕙笑稱，自己是第一位真正「開過這台車」的人，「要先測試一下嘛！」她仔細介紹這台復康車即將承接的任務，除支援吉安園區日照中心、失智照護樓提供長者就醫、復健、返家接送等服務外，未來更延伸至 壽豐、海岸線及偏遠聚落，補上最不易抵達的交通缺口。



江筱蕙說：「花蓮的長者最需要的不是華麗的承諾，而是有人願意在他需要時，站在身邊、陪著前行。」



儀式最後，曾寶儀偕眾人在嶄新的復康車前合影，希望這善的循環繼續延伸下去，讓這條關懷之路不停歇，用新車把長者從家帶到醫院，再安全帶回家；把善意從藝人帶到社區，再傳到每一位願意一起付出的人。

