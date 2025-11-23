蔡英文、蘇貞昌一起參觀淡江大橋　「中央地方攜手團結合作典範」

▲前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌一起去參觀明年即將完工的淡江大橋。（圖／蔡英文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文23日發文表示，之前她有說過，卸任後要跟前行政院長蘇貞昌到處看看，他們為台灣做的建設與改變。她分享，前陣子工信工程總裁潘俊榮邀請他們，參觀明年即將完工的淡江大橋，「這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範」。

蔡英文表示，前些日子，工信工程潘俊榮總裁邀請他們，參觀明年即將完工的淡江大橋。她說，網路上已經有很多關於淡江大橋的美照，很高興這一次能夠親臨現場，一舉將淡水河景、台北港和漁人碼頭收進眼裡。

蔡英文表示，要謝謝所有投入這項建設的工程單位，以及中央政府與新北市政府共同努力，才能誕生這座躍上國際舞台的公共工程。她也要感謝中央政府，持續補助地方將近300億元，包括淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌，改善淡水的交通，讓新北市民、台灣人民能有更好的生活。

蔡英文指出，這座橋不僅展現了台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範，期待淡江大橋明年通車後，能為地方帶來更多的榮景，為台灣帶來更多的關注。