　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，而立委沈伯洋近日也頻頻被點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（20日）表示，總統賴清德對沈伯洋是重視的，但如果推沈出來參選台北市長，自己可以很肯定的講「下場絕對是很難看」。他認為，民進黨基本上在台北不會有任何人選可以贏蔣萬安，也許提名一個人可能有點希望，那個人就是蔡英文，如果真的想贏就去找小英。

游盈隆於節目《新聞千里馬》談到台北市長選戰，沈伯洋對於參選傳聞的回應還算適當，台灣話說「沒那個屁股不要吃那種瀉藥」，下場一定很難看，曹興誠、周玉蔻都是惟恐天下不亂的人，這些人也就是大罷免的罪魁禍首之一，這些人講得話沒什麼值得特別重視，也不相信民進黨會去想到推沈伯洋。

游盈隆表示，賴清德對沈伯洋是重視的，但是如果他推沈伯洋出來參選台北市長，自己可以很肯定的講「下場絕對是很難看」。蔣萬安過去四年平平順順，沒有出紕漏，輝達案也處理的可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢，因此，民進黨內任何人出來挑戰都機會渺茫。

游盈隆直言，也許提名一個人可能有點希望，那個人就是蔡英文，大家不要去打擾陳建仁，現在碰到形象好、等於是個小馬英九沒有什麼負面的蔣萬安，面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找小英，可能在台北市還會有英粉在。

游盈隆認為，民進黨基本上在台北市不會有任何人選可以提名出來贏蔣萬安，除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，那時候由王世堅出來或許還有一點點可能，王世堅就是會創造奇蹟，所以提名沈伯洋是沒可能的事。

▼前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

台灣2家海洋主題公園仍有鯨豚表演　海保署：會有秘密客去監督

鄭麗文拜訪韓國瑜　「隨時並肩作戰、做未來最堅強的後盾」

中國對日本禁遊、禁水產　行政院：反對任何暴力或脅迫行為

行政院修勞保條例　勞保撥補法制化、每3年檢討財務

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

黃國昌高峰會稱「成為最好的選擇」　李四川：沒空看也沒有評論

李明璇嗆綠：不投降從不是一個負責任的政府該做　守護人民才是

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

台灣2家海洋主題公園仍有鯨豚表演　海保署：會有秘密客去監督

鄭麗文拜訪韓國瑜　「隨時並肩作戰、做未來最堅強的後盾」

中國對日本禁遊、禁水產　行政院：反對任何暴力或脅迫行為

行政院修勞保條例　勞保撥補法制化、每3年檢討財務

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

黃國昌高峰會稱「成為最好的選擇」　李四川：沒空看也沒有評論

李明璇嗆綠：不投降從不是一個負責任的政府該做　守護人民才是

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

西門UNIQLO回歸超台店裝搶先逛！最大客製化專區、開幕限定優惠一次看

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

台南車禍死亡連4月居冠　林燕祝要求A3事故納入斑點圖

政院公佈財劃法中央釋出1.2兆　國民黨團：踐踏民意毀憲亂政

中國各銀行在賣房！直供房暴增上千套　半價豪宅竟掀搶標潮

只賣75萬、全球最便宜！第6代「TOYOTA RAV4大陸上市」比台灣5代更殺

最高檢發布《2026神探》公益桌曆　揭推理+司法的辦案靈魂

梁文傑：談「一國兩區」是問道於盲　中共根本不認中華民國

許瑋甯甜揭邱澤求婚細節　「當爸眼神充滿星星」她讚：我的隊友

點名日本明星射手富永啟生　中華男籃王牌大鎖林秉聖喊話死守他

【住宅區陷火海】日本大火「狂燒20小時」　火勢飄過海...170建築燒毀

政治熱門新聞

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

迎接子瑜回家！TWICE周末港都開唱　黃捷露腰熱舞應援

中國暫停進口日本水產　賴清德PO午餐吃鹿兒島鰤魚、北海道帆立貝

列「賓賓哥」爭議黑歷史　她痛批：打著公益之名招搖撞騙抓流量

綠委直言鄭黃合作不會成功　原因曝光

鄭麗文送盤、黃國昌回燈！背後意義曝

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

國人赴美工作13.7萬人　創新高

政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

傅崐萁怒批賴政府亂用國籍法　陸配淚：半夜黑熊青鳥要我滾回中國

疾管署官員爆公器私用！　技工當私人廚娘

更多熱門

相關新聞

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

在中南部住20年！她到台北「3狀況」難適應

每個縣市都各有特色，也因此很多人到新環境後，需要花一些時間來適應。近日就有一名女網友分享，她每次北上參加活動，都被人潮、塞車、找不到車位等狀況搞到心累，因而懷疑自己是不是只適合在鄉下生活？生活在北部的人，都能接受這些狀況嗎？貼文曝光後，引起討論。

賴清德力挺日本海鮮　網飆淚：想起安倍挺台

賴清德力挺日本海鮮　網飆淚：想起安倍挺台

李明璇：不投降從不是一個負責任的政府該做的

李明璇：不投降從不是一個負責任的政府該做的

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

4年前安倍晉三PO照挺台灣鳳梨　如今換賴清德挺日本水產

蔣萬安曝輝達籌設台灣子公司　最快農曆年前簽約

蔣萬安曝輝達籌設台灣子公司　最快農曆年前簽約

關鍵字：

游盈隆台北賴清德蔣萬安蔡英文沈伯洋民進黨

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

Sandy主持外景大遲到！

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

最愛說大話唬爛星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面