游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，而立委沈伯洋近日也頻頻被點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（20日）表示，總統賴清德對沈伯洋是重視的，但如果推沈出來參選台北市長，自己可以很肯定的講「下場絕對是很難看」。他認為，民進黨基本上在台北不會有任何人選可以贏蔣萬安，也許提名一個人可能有點希望，那個人就是蔡英文，如果真的想贏就去找小英。

游盈隆於節目《新聞千里馬》談到台北市長選戰，沈伯洋對於參選傳聞的回應還算適當，台灣話說「沒那個屁股不要吃那種瀉藥」，下場一定很難看，曹興誠、周玉蔻都是惟恐天下不亂的人，這些人也就是大罷免的罪魁禍首之一，這些人講得話沒什麼值得特別重視，也不相信民進黨會去想到推沈伯洋。

游盈隆表示，賴清德對沈伯洋是重視的，但是如果他推沈伯洋出來參選台北市長，自己可以很肯定的講「下場絕對是很難看」。蔣萬安過去四年平平順順，沒有出紕漏，輝達案也處理的可圈可點，符合社會大眾期待，而且現任市長有連任優勢，因此，民進黨內任何人出來挑戰都機會渺茫。

游盈隆直言，也許提名一個人可能有點希望，那個人就是蔡英文，大家不要去打擾陳建仁，現在碰到形象好、等於是個小馬英九沒有什麼負面的蔣萬安，面對這樣的態勢，台北市對民進黨來講打得漂亮就好，不要想贏，如果真的想贏就去找小英，可能在台北市還會有英粉在。

游盈隆認為，民進黨基本上在台北市不會有任何人選可以提名出來贏蔣萬安，除非蔣萬安有什麼緋聞、醜聞爆出來，那時候由王世堅出來或許還有一點點可能，王世堅就是會創造奇蹟，所以提名沈伯洋是沒可能的事。

▼前總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）