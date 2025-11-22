福島食品「即日起解禁」！　她轟：蔡英文不敢做的賴清德全做了

▲總統賴清德的午餐，力挺日本水產。（圖／賴清德臉書）



記者崔至雲／台北報導

食品藥物管理署21日公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。對此，國民黨立委李彥秀轟，「蔡英文八年不敢做的事，賴清德全做了！」，賴清德選在中國大陸禁止日本水產品進口後寒冬送暖，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，根本是政治算計凌駕民眾權益。

食藥署21日下午5點公告廢止「自日本輸入食品須檢附產地證明文件，始得申請輸入食品查驗」，並自即日生效。這也宣告我國自福島核災發生14年來對於日本福島食品輸入相關管制終於全數取消，回歸一般輸入食品邊境管制。

然而日本首相高市早苗因談「台灣有事」論調引發中國大陸不滿，重啟日本水產品禁令，賴清德總統昨日則特別分享自己吃日本水產品的照片力挺，這也讓福食解禁時間點耐人尋味。食藥署長姜至剛強調，相關公告完全按照行政程序。

「蔡英文八年不敢做的事，賴清德全做了！」李彥秀轟，福島食品管制14年，食藥署今公告「即日起全解禁」。歷史會記住這一天，2018年人民用公民投票，高達72%民意要求政府禁止開放福島核災等地區農產品及食品進口，卻在今天被民進黨政府一紙命令正式推翻。

李彥秀指出，「賴清德寒冬送暖」選在中國大陸禁止日本水產品進口後，大啖日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。

李彥秀說，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任，讓人民有清楚的資訊、選擇的自由。

