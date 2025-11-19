蕭旭岑喊「一國兩區」稱蔡英文先講　綠曝實情：沒本事替自己辯護？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑17日接受媒體專訪時，脫口而出「鄭麗文的兩岸路線就是一國兩區」，引發輿論。蕭旭岑則辯稱，前總統蔡英文是第一個講的。對此，民進黨今（19日）表示，蔡英文還在任時就提出四個堅持，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬等，蕭旭岑的說法不被台灣人民接受，自己想辦法去交代，扯別人幹嘛？

對於蕭旭岑說法，民進黨發言人吳崢表示，講到兩岸關係，台灣主流民意看法一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這是台灣人民都清楚的現況，蕭旭岑講一國兩區被罵翻還要提蔡英文，蕭旭岑沒有嘴巴為自己的立場辯護嗎？扯蔡英文幹嘛呢？

吳崢指出，蕭旭岑的說法不被台灣人民接受，自己想辦法去交代，扯別人幹嘛？難道蕭旭岑都無法為自己的立場辯護？這正凸顯，蕭旭岑跟國民黨對自己的兩岸說法非常心虛。

對於蕭旭岑反控蔡英文，吳崢強調，蔡英文還在任時就提出四個堅持，堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國、中華人民共和國互不隸屬、堅持中華民國主權不容侵犯、堅持台灣前途要由全體台灣人民共同決定。

吳崢指出，民進黨態度一致，就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，請蕭旭岑不要再牽拖，當個有肩膀的人為自己的立場辯駁。

