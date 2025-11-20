蘇巧慧駁「鼓勵選到底」　黃國昌提蘇貞昌往事酸：人民滿重視誠信

記者郭運興／台北報導

藍白主席峰會昨（19日）登場，民眾黨主席黃國昌爆料，將代表民進黨參選新北的立委蘇巧慧，透過管道鼓勵他一定要選到底，蘇巧慧則駁斥，向來就是做好準備面對一對一選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底。對此，黃國昌今（20日）回應，蘇巧慧可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了，他也提到，不禁回想到前台北縣的老縣長蘇貞昌過往「絕不會選第三次」的承諾，其實人民還是滿重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙，這樣可能就不好。

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

針對黃國昌公開稱「蘇巧慧透過很多管道鼓勵選到底」，蘇巧慧駁斥，她向來就是做好準備來面對一對一的選戰，從未透過任何管道希望誰能選到底，因此持續在組建年輕、創新、會做事的團隊來應戰。至於任何希望尋求機會的人，她也都給予尊重跟祝福。

對此，黃國昌受訪回應，當然參選就是每個人的權利跟自由，不過有一點驚訝，蘇巧慧委員可能貴人多忘事，自己講的話自己都忘了，不是只有一組人，而是兩組以上的人來講。

黃國昌提到，自己聽到蘇巧慧這樣的回應，不禁讓他回想到前台北縣的老縣長蘇貞昌，2010年在保安宮前面宣示「雖然對台北縣也就是後來的新北市有滿滿的情感，但是絕對不會選第三次」，等到後來2018年蘇貞昌再參選新北市長的時候，面對台灣社會質疑，連神明都敢騙。

黃國昌強調，其實人民還是滿重視政治人物的誠信，如果連神明、人民都一起騙，這樣可能就不好。

▼蘇貞昌、蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）