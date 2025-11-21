游盈隆點蔡英文選台北　王世堅「確實國內最強」：但應尊重她意願

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，而立委沈伯洋近日也被點名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆昨表示，如果推沈出來參選「下場絕對是很難看」，也許提名一個人可能有點希望，那個人就是蔡英文。對此，綠委王世堅今（21日）受訪時表示，蔡總統本意就是希望清靜退休的時光，如果國家有需要的時候，比方說出訪，蔡總統也會出面，但僅止與此。蔡英文前總統的個性，不在其位不謀其政。

王世堅表示，蔡英文總統確實是國內最強，但鍾鼎山林各有其志，應該尊重被點名者的意願，蔡英文前總統已經很清楚，她在國家很多重大事務上，可以分享過去很多智慧跟經驗，但都沒有，她謹守份際，身為最高票的前總統，一言一行都會被大家解讀是否復出？

王世堅透露，但就大家的理解跟互動，都可以了解到蔡總統本意就是希望清靜退休的時光，如果國家有需要的時候，比方說出訪，蔡總統也會出面，但僅止與此。

對於游盈隆的分析，王世堅認為，游盈隆有非常深厚的政治理解，他這樣分析一定有自己的道理，游盈隆可能綜觀選舉情勢，認為要有蔡英文這樣核彈級的領袖參選，選情才會激烈且能夠勝選，這是他的看法，游盈隆學問很深，不會只是隨便分析。

王世堅表示，但以自己理解的蔡前總統現在就是安穩平淡過退休生活，在國家有需要的時候，不管是國安、外交等等，以她的高度出訪、為國家加分時才會出手，蔡前總統不管國內發生任何政治情況、朝野對立，蔡前總統都沒有一句批評、分析，這是她的個性，不在其位不謀其政。

至於游盈隆認為，若沈伯洋參選台北市會慘敗？王世堅坦言，「我對沈伯洋不是很了解，所以沒辦法分析」。

