美18歲少女「郵輪遭絞殺」！屍體塞床底　16歲繼弟列頭號嫌犯

▲凱普納在郵輪上遭人殺害。（圖／翻攝自Instagram／@anna.kepner16）



記者王佩翊／編譯

美國佛州18歲啦啦隊少女凱普納（Anna Kepner）與家人一同參加嘉年華地平線號郵輪（Carnival Horizon）的旅程，途中卻離奇陳屍床底。最新調查結果顯示，死者疑似遭人以鎖喉的方式活活勒死。警方目前已將同樣參加家庭旅遊的16歲繼弟列為主要嫌犯。根據調查，他對死者有著「令人毛骨悚然」的迷戀，並且曾經追求死者。

根據ABC NEWS引述調查消息人士報導，凱普納屍檢結果出爐，證實死因為窒息死亡，頸部有手臂勒壓痕跡，喉嚨兩側發現明顯瘀傷，兇手是以鎖喉方式將其勒斃。

調查人員表示，死者體內未檢出毒品或酒精成分，也沒有性侵跡象。然而令人毛骨悚然的是，凱普納的遺體被發現時，已被人刻意藏匿在床鋪底下，全身緊裹毯子，上方還堆疊多件救生衣掩蓋。

這起駭人聽聞的命案發生於11月7日，當時凱普納一家正進行6天的加勒比海郵輪之旅。據家屬回憶，案發前一晚用餐時，凱普納曾表示身體不適，提早返回艙房休息。翌日早餐時間，家人遲遲等不到她出現，起初以為她仍在熟睡，直到完全聯繫不上才開始在這艘可容納近4000名乘客的大型郵輪上四處搜尋。

最終是房務清潔人員於上午11時左右進入客艙打掃時，意外在床底發現遺體，郵輪隨即緊急改航駛向邁阿密港。

儘管兇手身分尚未確定，但調查焦點已鎖定凱普納的16歲繼弟。死者前男友約書亞的父親透露，「凱普納很怕他，因為他總是隨身攜帶一把大刀。他對她著了魔似的迷戀，瘋狂想和她約會。」更駭人的是，繼弟曾被撞見趁凱普納熟睡時爬到她身上，展現病態的迷戀行為。

約書亞曾試圖警告凱普納的父母，但顯然未獲重視。事實上，這個重組家庭長期瀰漫緊張氣氛，凱普納的繼母與前夫正為2名孩子進行激烈的監護權爭奪戰，繼母更指控前夫對孩子施暴。